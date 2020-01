In dem Beitrag »Transformator des Tages: Thomas Krüger« von Simon Zeise (jW vom 14.1.) ist uns ein Fehler unterlaufen. Es war die Landeszentrale für politische Bildung in Dresden, die im Jahr 2015 ihre Räume Vertretern von »Pegida« für eine Pressekonferenz zur Verfügung gestellt hat, nicht die von ihr rechtlich und organisatorisch unabhängige Bundeszentrale. Deren Präsident Thomas Krüger hatte sich seinerzeit öffentlich von diesem Schritt mit der Begründung distanziert, in Sachsen sei »eine rote Linie« überschritten worden.

Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. (jW)