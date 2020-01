Trotz Streiks verteidigt Macron Rentenpläne

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der immer noch andauernden Streiks gegen die »Reform« des Rentensystems das Vorhaben erneut verteidigt. Er betonte am Dienstag bei einem Besuch im südwestfranzösischen Pau, dass vor allem die Abschaffung der »Sonderregelungen« wichtig sei. Die Regierung müsse nun weiterhin erklären und zuhören. »Sorgen« seien legitim, niemand möge Veränderung. Die Streiks und Proteste gingen derweil am Dienstag weiter. In der Hauptstadt Paris zogen Demonstranten durch die Straßen. Im Pariser Nah- und im landesweiten Bahnverkehr kam es erneut zu Behinderungen. Die Gewerkschaften hatten zu weiteren Ausständen aufgerufen. Diese halten nun bereits seit knapp sechs Wochen an. (dpa/jW)