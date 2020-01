Streik von Busfahrern in Schleswig-Holstein

Kiel. Am heutigen Dienstag werden die Busse in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck bestreikt. In der zweiten Verhandlungsrunde vergangenen Donnerstag seien die Tarifverhandlungen mit dem »Kommunalen Arbeitgeberverband« bereits nach 45 Minuten beendet worden, »da die Arbeitgeberseite (…) ihr enttäuschendes Miniangebot mit Erhöhungen von 1,8 Prozent und 1,3 Prozent ab 2021« nicht nachbesserte, erklärte Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von Verdi-Nord, am Freitag. Die Gewerkschaft fordert eine Steigerung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend ab 1. Januar 2020 für rund 1.500 Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs in Schleswig-Holstein. (jW)