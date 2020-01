USA erhöhen Druck auf London wegen Huawei

London. Der britische Inlandsgeheimdienst »MI 5« geht nicht davon aus, dass eine Beteiligung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei am 5G-Netzausbau den Beziehungen zu den US-Geheimdiensten schaden würde. Die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und dem Königreich sei »sehr eng und von Vertrauen geprägt«, sagte »MI 5«-Chef Andrew Parker am Montag der Financial Times. Britischen Medienberichten zufolge hielt sich am Montag eine US-Delegation in London auf, um die britische Regierung von einer Beteiligung des chinesischen Konzerns abzubringen. (AFP/jW)