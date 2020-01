Labour: Neuer Parteichef bis 4. April

Kirsty Wigglesworth/AP Photo Muss sich nach einem neuen Job umsehen: Der Noch-Parteichef Jeremy Corbyn

London. Das Führungsgremium der britischen Labour-Partei hat sich am Montag auf die Regeln für die Nachfolge des scheidenden Parteichefs Jeremy Corbyn geeinigt. Die britischen Sozialdemokraten hatten bei der Parlamentswahl im Dezember eine herbe Niederlage eingefahren und den Konservativen von Premierminister Boris Johnson einen überwältigenden Wahlsieg beschert. Corbyn kündigte daraufhin seinen Rückzug im Frühjahr an.

Das Auswahlverfahren soll bereits am Dienstag beginnen, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Nominierungen werden bis zum 13. Januar entgegengenommen. Wer neuer Parteichef wird, soll am 4. April bekannt gegeben werden. Für die Bewerbung gelten hohe Hürden: Kandidaten müssen die Unterstützung von zehn Prozent der Labour-Abgeordneten und von fünf Prozent der Kreisverbände oder drei parteinahen Organisationen hinter sich bringen. Gewählt wird der Labour-Chef von den mehr als 500.000 Mitgliedern der Partei und sogenannten Unterstützern, zum Beispiel Gewerkschaftsmitgliedern. (dpa/jW)