Stuttgart. Daimler und Bosch errichten in Brasilien ein gemeinsames Fahrzeugtestzentrum, teilte Daimler am Montag mit. Schon 2018 hatte der Konzern dort, an seinem Mercedes-Benz-Standort in Iracemápolis nordwestlich von São Paulo, ein solches Gelände für Lastwagen und Busse eröffnet. Das soll nun erweitert werden. (dpa/jW)