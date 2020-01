Beschäftigte kritisieren Boeing-Konzern

Washington. Der US-Flugzeugkonzern Boeing kommt nicht aus den Schlagzeilen. Wie die Financial Times am Freitag berichtete, kritisieren namentlich nicht genannte Mitarbeiter ein Update für die Maschine vom Typ »Max 737«. »Dieses Flugzeug wurde von Clowns entworfen, die wiederum von Affen beaufsichtigt werden«, zitierte das Blatt aus einem Schreiben, das Boeing an die US-Regierung weitergeleitet habe. In den vergangenen fünf Monaten stürzten zwei Maschinen dieses Typs ab. Die Produktion wurde mittlerweile ausgesetzt. (jW)