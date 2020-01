Ramelow will weiter Minderheitskabinett

Erfurt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält trotz jüngster Spekulationen um eine Zusammenarbeit von Linkspartei und CDU offiziell an der Bildung einer »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung fest. Den Vorschlag des früheren Ministerpräsidenten Dieter Althaus (CDU), in Thüringen eine »Projektregierung« von CDU und Linke zu bilden (jW berichtete), kenne er bislang nur aus der Zeitung, sagte Ramelow am Donnerstag gegenüber dpa. Althaus hatte Joachim Gauck als »Vermittler« zwischen CDU und Linkspartei vorgeschlagen. Ramelow sagte: »Wenn der Altbundespräsident zu einem Gespräch einlädt, rede ich natürlich mit ihm«. Um was es bei einem solchen Gespräch gehen könnte, würde er Gauck überlassen, so Ramelow. (dpa/jW)