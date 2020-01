Hurghada. Der senegalesische Stürmer Sadio Mané vom FC Liverpool ist erstmals zu »Afrikas Fußballer des Jahres« gewählt worden. Er erhielt die Auszeichnung des Kontinentalverbandes CAF am Dienstag abend in Hurghada/Ägypten. Der Dortmunder Achraf Hakimi (Marokko) wurde zum zweiten Mal in Folge zu »Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres« gekürt. (sid/jW)