Ausstellung: Neonazis und Antifa in Berlin

Berlin. Das antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin (Apabiz) hat gemeinsam mit dem Aktiven Museum Faschismus und Widerstand am Montag in der Bundeshauptstadt die Ausstellung »Immer wieder? Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945« (siehe jW vom 3.4.2019) in der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf eröffnet. Laut Mitteilung erzählt die Ausstellung »beispielhaft von zehn Ereignissen, die unterschiedlichen Aktionsfeldern der extremen Rechten zuzuordnen sind. Gleichzeitig dokumentiert sie den gesellschaftlichen Widerstand.« Bis zum 6. Februar können Interessierte die Ausstellung bei freiem Eintritt wochentags von 8 bis 18 Uhr besuchen. (jW)