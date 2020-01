Berlin. Angeführt von einem herausragenden Georg Grozer, haben die deutschen Volleyballer die Auftakthürde der Olympia-Qualifikation in Berlin gemeistert. Gegen den ersatzgeschwächten Außenseiter Tschechien gewann das Team von Bundestrainer Andrea Giani am Sonntag abend 3:0 (25:19, 25:22, 25:20). »Das war nichts für Feinschmecker. Wir haben uns zu viele Fehler geleistet«, sagte Kapitän Lukas Kampa und fügte mit Blick auf das zweite Spiel gegen Belgien am Montag abend (nach Redaktionsschluss) an: »Wir müssen uns alle ein bisschen steigern.« (sid/jW)