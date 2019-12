Listen der Vernunft

Disney/Pixar/dpa Glückliches Chaos: »Toy Story 4« – Disney/Pixars allerbester Film im Zeichen des Mülls (Peer Schmitt)

Spielfilm

James Mangold: »Le Mans 66 – Gegen jede Chance«, USA/Frankreich 2019, deutscher Kinostart: 14. November 2019

Josh Cooley: »A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando«, USA 2019, deutscher Kinostart: 15. August 2019

Lee Chang-dong: »Burning«, Südkorea 2018, deutscher Kinostart: 6. Juni 2019

Ari Aster: »Midsommar«, USA/Schweden 2019, deutscher Kinostart: 26. September 2019

Radu Jude: »Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen«, Rumänien (u. a.) 2018, deutscher Kinostart: 30. Mai 2019

Lorene Scafaria: »Hustlers«, USA 2019 , deutscher Kinostart: 28. November 2019

Rian Johnson: »Knives Out – Mord ist Familiensache«, USA 2019, deutscher Kinostart: 2. Januar 2020

Alexandre Aja: »Crawl«, USA 2019, deutscher Kinostart: 22. August 2019

Max Linz: »Weitermachen Sanssouci«, BRD 2019, deutscher Kinostart: 24. Oktober 2019

Quentin Tarantino: »Once Upon a Time in Hollywood«, USA/UK 2019, deutscher Kinostart: 15. August 2019

Nadav Lapid: »Synonymes«, Frankreich/Israel/BRD 2019, deutscher Kinostart: 5. September 2019

Hirokazu Koreeda: »Shoplifters – Familienbande«, Japan 2018, deutscher Kinostart: 27. Dezember 2018

Peer Schmitt

Pop

Avey Tare: Cows on Hourglass Pond (Domino)

Barker: Utility (Ostgut Ton)

Efdemin: New Atlantis (Ostgut Ton)

John Southworth: Miracle in the Night (Tin Angel)

Mike: Tears of Joy (10K)

Nick Cave: Ghosteen (Rough Trade)

Sandy Alex G: House of Sugar (Domino)

Silver Jews: Starlite Walker (Drag City)

The Comet is Coming: Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery (Impulse)

Yugen Blakrok: Anima Mysterium (I. O. T.)

ohne Ranking

Michael Saager

Klassik

Beethoven: Sämtliche Klavierstücke (3 CDs) – Tobias Koch (Cavi/Harmonia Mundi)

Beethoven: Sämtliche Streichquartette. Vol. I mit op. 18/1, 18/3, 18/4, Klaviersonate op. 14 von Beethoven für Streichquartett arrangiert 127, 135; Vol. II mit op. 18/2, 74, 59/2, 59/3, 132 (Harmonia Mundi France)

Beethoven: Leonore – Petersen / Schmitt / Iwaschtschenko et al./Freiburger Barockorchester/René Jacobs (Harmonia Mundi France)

Bryce Dessner: Tenebre – Ensemble Resonanz (Resonanzraum Records/Harmonia Mundi)

Berlioz: Harold en Italie, Les nuits d’été - Les siècle/Roth (Harmonia Mundi France)

Gustav Mahler: Alle Sinfonien, bisher erschienen: Nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 – Düsseldorfer Symphoniker, div. Sänger/Adam Fischer (Challenge Records/Cavi)

Stefan Siegert

Oper

1. Barrie Kosky: »The Bassarids« von Hans Werner Henze (Komische Oper Berlin)

2. Tobias Kratzer: »Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg« von Richard Wagner (Bayreuther Festspiele)

3. David Bösch: »Die lustigen Weiber von Windsor« von Otto Nicolai (Staatsoper Berlin)

Maximilian Schäffer

Theater

Frank Castorf: »Galileo Galilei. Das Theater und die Pest« von und nach Bertolt Brecht mit Musik von Hanns Eisler (Berliner Ensemble)

Milo Rau: »Orest in Mossul« (Nationaltheater Gent/Schauspielhaus Bochum)

Anne Lenk: »Der Menschenfeind« von Molière (Deutsches Theater Berlin)

Herbert Fritsch: »Amphitryon« von Molière (Schaubühne am Lehniner Platz)

Christiane Rösinger: »Stadt unter Einfluss – das Musical zur Wohnungsfrage« (Hebbel am Ufer)

Sebastian Hartmann: »Lear/Die Politiker« nach William Shakespeare und Wolfram Lotz (Deutsches Theater Berlin)

Peter Konwitschny: »Lanzelot« von Paul Dessau (Deutsches Nationaltheater Weimar/Theater Erfurt)

Stefan Pucher: »legende« von Ronald M. Schernikau (Volksbühne Berlin)

Alexander Eisenach: »Stunde der Hochstapler. Das Krull-Prinzip« (Berliner Ensemble)

Jakob Hayner

Belletristik

Franz Dobler: Ein Schuss ins Blaue (Tropen-Verlag)

Florian Günther: Gedichte aus dem Hochparterre (Moloko Print)

Enno Stahl: Sanierungsgebiete (Verbrecher-Verlag)

Jürgen Roth/Thomas Roth/F.W. Bernstein: Unser Freund, der Kiebitz (Haffmans Verlag bei Zweitausendeins)

Brigitte Kronauer: Das Schöne, Schäbige, Schwankende (Klett-Cotta)

Édouard Louis: Wer hat meinen Vater umgebracht (S. Fischer)

Annie Ernaux: Eine Frau (Suhrkamp)

Colson Whitehead: Die Nickel Boys (Hanser-Verlag)

*

jW-Sonderpreis: Ronald M. Schernikau: legende (Verbrecher-Verlag)

Peter Merg

Sachbuch

Dietmar Dath: Niegeschichte. Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine (Matthes & Seitz)

Gerd Dietrich: Kulturgeschichte der DDR, 3 Bde. (Vandenhoeck & Ruprecht)

Berthold Seliger: Vom Imperiengeschäft. Konzerte – Festivals – Soziales. Wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören (Edition Tiamat)

Davide Bortot/Jan Wehn: Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap (Ullstein)

Peter Hoeres: Zeitung für Deutschland. Die Geschichte der FAZ (Benevento)

Andreas Arndt: Freiheit (Papyrossa)

Kristen R. Ghodsee: Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Und andere Argumente für ökonomische Unabhängigkeit (Suhrkamp)

Ewald Lienen: Ich war schon immer ein Rebell. Mein Leben mit dem Fußball (Piper)

*

jW-Sonderpreis: Wiglaf Droste: Die schweren Jahre ab dreiundreißig (Edition Tiamat)

Peter Merg

Comic

1. Nick Drnaso: Sabrina (Blumenbar)

2. Luz: Wir waren Charlie (Reprodukt)

3. Alain Ayroles und Juanjo Guarnido: Der große Indienschwindel (Splitter)

4. Frank Schmolke: Nachts im Paradies (Edition Moderne)

5. Tillie Walden: West, West Texas (Reprodukt)

6. Posy Simmonds: Cassandra Darke (Reprodukt)

7. Katharina Greve: Die dicke Prinzessin Petronia (Avant-Verlag)

8. Schwarwel: Gevatter (Glücklicher Montag)

9. George Herriman: Krazy Kat. Die kompletten Sonntagsseiten (Taschen)

10. Fil: Stups & Krümel. Megasammelband (Reprodukt)

Sven Jachmann

Ausstellungen

Akio Suzuki: »Rolling Stone«, Kunsthal 44, Askeby, Møn, Dänemark.

22. Juni – 8. September 2019

»Balenciaga y la pintura española«. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, 18. Juni – 22. September 2019

Tetsuya Ishida: »Self-Portrait of Other«. Museo Reina Sofia/ Palacio de Velázquez, Madrid. 12. April – 8. September 2019

Josef Bauer: »Demonstration«. Belvedere 21, Wien. 5. September 2019 – 12. Januar 2020

»Japan Unlimited«. Freiraum Q21, Museumsquartier, Wien. 26. September – 24. November 2019

»Making van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe«. Städel-Museum, Frankfurt am Main. 23. Oktober 2019 – 16. Februar 2020

Carsten Nicolai: »Parallax Symmetry«. K21, Kunstsammlung NRW, Düsseldorf. 28. September 2019 – 19. Januar 2020

Die Reihenfolge ist nicht als Wertung zu verstehen.

Jürgen Schneider

Fußballtrainer

Brendan Rodgers (Celtic Glasgow/Leicester City)

Julian Nagelsmann (TSG 1899 Hoffenheim/RB Leipzig)

Marco Rose (RB Salzburg/Borussia Mönchengladbach)

Thomas Tuchel (FC Paris Saint-Germain)

Erik ten Hag (Ajax Amsterdam)

Maurizio Sarri (FC Chelsea/Juventus Turin)

Jesse Marsch (RB Salzburg)

André Villas-Boas (Olympique Marseille)

Uwe Neuhaus (Arminia Bielefeld)

*

Etwas schwächelndes Genie: Pep Guardiola (Manchester City)

Muss nun mal erwähnt werden: Jürgen Klopp (FC Liverpool)

Peter Merg