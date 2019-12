Die Mauer muss weg!

Ein Blick über die jW-Titelseiten des Jahres: Dem Fortschritt verbundenen Menschen hatte 2019 wenig Erfreuliches zu bieten. In der Bundesrepublik waren diese zwölf Monate vor allem geprägt von einer drastischen Rechtsentwicklung und, damit einhergehend, einem fortschreitenden Verfall bürgerlich-demokratischer Errungenschaften. Das zeigte jüngst der behördliche Umgang mit Antifaschisten, die sich in der VVN-BdA organisieren – während Rechte staatlicherseits weiterhin mit Nachsicht, wenn nicht zärtlicher Fürsorge rechnen können. Auch jenseits der deutschen Grenzen, die zwar noch durch keine Mauer befestigt, für Schutzsuchende aber dennoch praktisch unüberwindlich ist, sieht die Lage nicht viel besser aus. Abwehrkämpfe gegen Kriegstreiberei, Sozialraub und Umweltzerstörung bestimmen für Linke vieler Nationen die politische Agenda. In einer solchen Zeit macht es Mut und gibt Kraft, wenn sich wie Anfang November ein länderübergreifendes Bündnis angesichts der US-­Blockadepolitik öffentlich mit dem sozialistischen Kuba solidarisiert. Oder junge Leute beginnen, die Klima- mit der Klassenfrage zu verbinden. In Frankreich ist man wieder einmal weiter, dort bringen die Proteste gegen Macrons neoliberale Rentenreform nicht nur die Regierung in Bedrängnis. Anlass zu vorsichtiger Hoffnung, auch in die Macht der Straße, besteht also für das neue Jahrzehnt. Die XXV. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am 11. Januar in Berlin wird in diesem Sinne erfolgreiche Ansätze vorstellen – und das Jahr 2020 mit einem kämpferischen Impuls eröffnen.