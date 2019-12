jW

Nach der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrags im August 1939 kamen reihenweise deutsche Filme in die Kinos der UdSSR, auch welche von Harry Piel, in denen er Raubtiere dressierte oder Gipfel stürmte. Das soll in der SU zu einer Bergsteigermode geführt haben. Angetrunkene erklommen Lichtmasten, Romantiker erschienen über Balkone zu ihren Verabredungen. Die Prawda hielt dagegen mit der Schlagzeile: »Wider den Harry-Pielismus«. Das bewirkte nur wenig.

Jahrzehnte später berichtete Wladimir Kaminer über seine in Moskau lebende Cousine, deren Eltern nahezu jeden großen Berg der Sowjetunion bestiegen hätten. Die Tochter konnte dem Hobby nichts abgewinnen, kam jedoch einmal mit in den Kaukasus, wo sie sich in einer Felsspalte einen Fuß verstauchte. Ein Rettungshubschrauber der Bergwacht brachte sie ins Tal. Der Pilot begleitete sie ins Krankenhaus. Wenig später heiratete sie ihn. Er folgte ihr nach Moskau, wo er eine Anstellung im neuen Katastrophenministerium fand. Die Cousine bekam zwei Kinder und fühlte sich bald erneut wie in einer Felsspalte, ihr Mann saß die meiste Zeit vorm Fernseher, trank Bier und wartete auf eine Katastrophe.

Zu dieser Zeit machten ihre Eltern mehrmals Skiurlaub in den Schweizer Bergen. Einmal war ihrem Vater eine Abfahrtpiste zu ungefährlich, er nahm die andere Seite des Berges. Unten war jedoch Italien und als Russe bekam er sofort Schwierigkeiten – er solle sich in seiner Botschaft in Rom ein Touristenvisum ausstellen lassen, hieß es. Am Ende kam er mit 100 Euro frei und konnte einen Bus in die Schweiz nehmen. Alles Spätfolgen des »Harry-Pielismus« in der Sowjetunion – wer könnte es ausschließen?

Nach seinen ersten Filmen bekam Piel 1912 den Beinamen »Dynamit­regisseur«, da er laut Wikipedia »einen Sprengmeister kannte, der ihn mit Informationen über bevorstehende Objektsprengungen versorgte, die er geschickt in seine Filme einzubauen wusste«. Sein Film »Unter heißer Zone« (1916) bot gefährliche Raubtierszenen, was so gut ankam, dass er sie in weiteren Filmen, »teilweise nach eigenen Dressuren«, einbaute. Mit »Der große Unbekannte« (1919) wurde Piel auch international eine Nummer. 1927 spielte er mit Marlene Dietrich. Seine im Jahr darauf gegründete Firma »Ariel-Film« wirtschaftete erfolgreich und wurde 1939 verstaatlicht, obwohl Piel förderndes Mitglied der SS war. Sein Film »Panik« wurde 1943 »wegen allzu realistischer Darstellung von Luftangriffen« verboten. Desungeachtet wurde Piel noch kurz vor Kriegsende von Goebbels in die »Gottbegnadeten-Liste« der Schauspieler aufgenommen – und musste nicht an die Front. »Harry Piel / sitzt am Nil / wäscht die Beene mit Persil«, wurde gespottet.

Nach fünf Jahren Berufsverbot gründete Piel 1950 die Firma »Ariel-Film« neu, überarbeitete das Drehbuch zu »Panik« und feierte mit dem Spielfilm »Gesprengte Gitter« (1953) Erfolge. Der Film erzählt von einem Peter Volker, der vor dem Krieg als Tierfänger im Auftrag eines deutschen Zoos in Ostafrika unterwegs ist. In Tansania gerät er unter britischen Beschuss, flieht mit all seinen Tieren ins heimische Ulmenau, wo Beziehungsprobleme und Brandbomben auf ihn warten. Zusammen mit Elefant Schari rettet er die Zootiere. Anschließend will er mit einer Tierpflegerin nur noch zurück nach Afrika: »Lustige, dramatische Tieraufnahmen, primitive, wirre Menschenszenen«, urteilte der Spiegel 1953. Immerhin hatten in dem Film erstmals Tierpflegerinnen tragende Rollen. Piel sollte nach diesem Werk nur noch Dokumentarfilme über Tiere produzieren.