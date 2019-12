Schluss mit der »Geiz-ist-geil-Politik«

Jörg Carstensen/dpa Gleiches Geld für gleiche Arbeit: Vor dem Landesparteitag der SPD Berlin demonstrieren CFM-Angestellte für einen einheitlichen Tarifvertrag für alle bei der Charité Beschäftigten (Berlin, 26.10.2019)

Anlässlich der Aufsichtsratssitzung des Berliner Universitätsklinikums Charité trugen die Beschäftigten der Charité Facility Management GmbH (CFM) gestern ihren Protest vor den »Elfenbeinturm« des Krankenhauses. Ihnen geht es um ein Gehalt, mit dem im Rentenalter nicht die Altersarmut droht und um einen Tarifvertrag, der den Weg für den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TvöD) ebnet. Denn der wird in der Charité angewendet, deren hundertprozentige Tochter die CFM inzwischen ist.

Ohne die Arbeit, die die Angestellten der CFM leisten, könnte kein Krankenhaus betrieben werden. Sie reinigen die Zimmer, die Betten, die OP-Säle, sie sterilisieren die Instrumente und Geräte, sie organisieren den krankenhausinternen Transport von Patienten und Materialien, versorgen mit Lebensmitteln und kümmern sich um die Reparaturen. Mit etwa 2.700 Beschäftigten ist die CFM bundesweit die größte Krankenhausservicegesellschaft.

2006 wurde die CFM als Public Private Partnership gegründet. Zunächst gehörten 51 Prozent der Gesellschaft der Charité, 49 Prozent waren in den Händen von privaten Anteilseignern. Nach Jahren ohne Tarifvertrag und mit Dumpinglöhnen gelang es den Beschäftigten im März 2018, rückwirkend zum 1. Dezember 2017 einen Grundlohn von elf Euro zu erstreiten, der vor kurzem auf 11,50 Euro erhöht wurde. Seit Sommer befinden sie sich wieder in Verhandlungen, diesmal geht es um einen Stundenlohn von mindestens 12,63 Euro brutto. Denn das ist der Betrag, ab dem man nach 45 (sozialversicherungspflichtigen) Arbeitsjahren im Alter nicht unter die Armutsgrenze fallen würde. Der Berliner Senat erwägt eine Erhöhung des Vergabemindestlohnes für öffentliche Aufträge auf 12,50 Euro. Niedriger dürften die Angestellten von landeseigenen Unternehmen aus Sicht von Verdi nicht entlohnt werden.

Die Schlechterstellung war jahrelang Realität. Neben etwa 2.700 CFM-Angestellten arbeiten noch an die 300 Beschäftigte des Mutterunternehmens für die Servicegesellschaft. Sie übernehmen die gleichen Tätigkeiten, aber erhalten – weil für sie als Angestellte der Charité der TvöD gilt – mehr Urlaub und bei einer kürzeren Arbeitszeit bis zu 1.000 Euro mehr im Monat.

Fünf Tarifrunden sind bisher ergebnislos geblieben. Während der letzten Gespräche am 18. November erkannte die Servicegesellschaft Verdi zufolge immerhin »eine rote Linie« der Gewerkschaft an. Demnach soll es eine Entgelttabelle mit sechs Gruppen und mehreren Erfahrungsstufen geben, so dass Beschäftigte nach einer bestimmten Anzahl an Jahren im Betrieb automatisch mehr Geld erhalten. Die bereits heute Beschäftigten sollen ihren Anstellungsjahren entsprechend mit der jeweiligen Stufe starten. Bislang hatte die Geschäftsführung an zwei Entgeltgruppen auf unterem Niveau festgehalten und wollte einige Berufsgruppen generell vom Tarifvertrag ausnehmen, wie die Verdi-Betriebsgruppe an der CFM auf ihrer Homepage informierte. Statt dessen sollte das undurchsichtige System von Zulagen für Qualifikationen und Funktionen beibehalten werden.

Auch wenn dem »Nasenprinzip« damit nun ein Ende gesetzt werden könnte, kämen viele möglicherweise gar nicht in den Genuss der geregelten Gehaltserhöhungen. Wie ein Verdi-Vertreter gegenüber jW sagte, sei die Personalfluktuation in dem Betrieb sehr hoch. Zwar sei die CFM der Aufforderung des Berliner Senats entgegengekommen, auf sachgrundlose Befristungen zu verzichten. Viele Angestellte mit Migrationshintergrund schieden aber spätestens mit dem Ende der Probezeit wieder aus, was nicht zuletzt auch die Gewerkschaftsarbeit im Betrieb erschwere. Zwar gingen die Betriebsräte jeden Tag durch die Abteilungen, um mit den Kollegen zu sprechen. Seit dem Teilerfolg 2018 sei es auch gelungen, viele »weiße Flächen«, d. h. gewerkschaftsfreie Bereiche, zu organisieren. Die Arbeit sei aber mit vielen Rückschlägen verbunden. Deshalb versuchen die Beschäftigten jetzt, den Druck auf die Politik zu erhöhen. Sie demonstrierten bereits vor den Parteitagen von Linkspartei, SPD und Grünen für ein Ende der Tarifflucht oder, wie sie es nennen, der »Geiz-ist-geil-Politik«.