Es sprudelt

Meydenberg Mann der folk-jazzigen Arrangements: Florian Glässing

Auf kaum einen anderen deutschsprachigen Musiker ließe sich der Begriff des »Musician’s Musician« derzeit so gut anwenden wie auf Florian Glässing. Bereits 2000 fand sich in einer im Intro erschienenen Liste mit Tom Liwas Insel­liedern ein unveröffentlichter Song des damals 25jährigen. Und wer sich mit den Aktivitäten des Flowerpornoes-Sängers genauer beschäftigte, konnte Glässings Namen nicht nur in dessen Songwriter-Karawane »Paradies der Ungeliebten«, sondern auch als Verfasser des Stücks »Zuhause« auf Liwas Solo-Debüt »St. Amour« entdecken.

Nach der viel gelobten Liwa/Glässing-Duo-CD »Lopnor« (2002) verstrichen zwar einige Jahre, bis der Wahlberliner als Gitarrist von Desiree Klaeukens wieder regelmäßig auf Bühnen zu erleben war. Doch die im Vorprogramm dargebotenen neuen eigenen Stücke ließen keinen Zweifel daran, dass seine musikalische Kreativität weiter sprudelt. Neun davon haben es in elegant folk-jazzigen Arrangements auf Glässings Debüt »Alte Liebe« geschafft. Der Titel darf auch als Vergewisserung des künstlerischen Selbstverständnisses gedeutet werden.