Manöverstimmung

jW

Am Mittwoch schreibt FAZ-Redakteur Reinhard Veser im Leitartikel der Zeitung: »Der Krieg in der Ukraine stört.« Nämlich all jene in Europa, welche die Beziehungen zu Russland »gerne wieder normalisieren würden, die mit Moskau wieder über Partnerschaft und Kooperation reden und dort wieder ohne Einschränkungen Geschäfte machen wollen.« Mit Russen reden ist für Veser normalerweise nahe am Landesverrat und so scheint es auch diesmal zu sein. Denn, formuliert er, den Kreml »stört dieser Krieg nicht, den er selbst begonnen hat und mit relativ geringem Aufwand weiter in Gang hält.« Das ist der gewohnte Veser-Sound: Die Moskowiter marschieren stets in fremde Länder ein, wenn es wenig kostet. Sie sind einfach anders als die Europäer und US-Amerikaner – siehe Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien oder Jemen. An aufwendigen Kriegen beteiligt sich Moskau überhaupt nicht oder bekämpft wie in Syrien die Kopfabschneider, deren die US-geführte Koalition leider nicht Herr wurde. In der Ukraine sollte es nach dem Willen des Westens auch preiswert werden. Washington investierte nach eigenen Angaben ab 1991 die lächerliche Summe von fünf Milliarden US-Dollar, um das Land russenfrei zu machen. Das war auch das Ziel der Maidan-Auftragsputschisten, die es sofort nach Regierungsübernahme in Kiew 2014 bewaffnet in der russischsprachigen Ostukraine verwirklichen wollten. Der dort lebende Volksstamm der »Prorussen«, eine ethnische Gruppe, die von deutschen Medien wie der FAZ im Jahr 2014 entdeckt wurde, sollte weichen oder ukrainisch reden.

Tatsachen dieser Art verwirren, Veser wird daher übergangslos grundsätzlich – und fällt fast politisch um. Um den Konflikt gehe es gar nicht, erklärt er, sondern »mit welchen Botschaften der Westen dem russischen Regime entgegentritt«: »Klar oder widersprüchlich«, »signalisieren sie Standhaftigkeit oder Nachgiebigkeit?« Er hätte auch »Abschreckung« und »Stärke« im transatlantischen Drang-nach-Osten-Jargon schreiben können, schwankt aber plötzlich: »Wer um des lieben Friedens willen versucht, die Wogen zu glätten, hilft dem Dialog mit Russland nicht.« Veser hält einen Dialog für möglich? Hat ihn Putin gekauft oder mit einem Killer bedroht? Der FAZ-Mann steigert seine Weicheierei sogar und schreibt von »einem konstruktiven Verhältnis«, von »Chancen«, je eindeutiger »der Westen allen aggressiven Handlungen des Kremls begegnet«.

Veser galt bisher als Kläffbeauftragter des virtuellen journalistischen transatlantischen Wächterrates. Nun tritt ausgerechnet er das Recht des FAZ-Lesers auf deutschnationalen Größenwahn mit Füßen.

Bevor aber die moralische Aufrüstung, also Russophobie, der Bundesdeutschen schweren Schaden nimmt, ist Rettung da: Zeit-Redakteurin Alice Bota springt am Donnerstag in der Wochenzeitung in die Bresche und sagt, was fällig ist: Wenn Trump den Konsens gegenüber Moskau zerbröseln lässt und Emmanuel Macron im »Alleingang« die Prinzipien der Russlandpolitik »aushöhlt«, dann muss die Bundesregierung »Nord Stream 2 abwickeln«, »das Verhalten russischer Geheimdienste hart sanktionieren« – und gleichzeitig mit Putin reden. Das klingt wie Ultimatum und ist auch so gemeint. Denn: »Putin kommt man nicht bei, wenn man jedes Mal, wenn er eine rote Linie überschreitet, diese neu zieht.«

Die zieht einfach keiner und niemand wird so eindeutig wie Veser wünscht. Außer der NATO. Die handelt und bietet 37.500 Soldaten und mehr als 33.000 gepanzerte Fahrzeuge im April und Mai 2020 für das größte Truppenverlegungsmanöver an die russische Grenze seit 25 Jahren auf, pünktlich zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Bevor irgendeiner westliche Panzer vor Moskau blöd findet, sorgen Veser und Bota schon mal für Manöverstimmung.