Armutsvermeidung ist möglich

Ina Fassbender/dpa 12,8 Millionen Menschen leben hierzulande in Armut. Eine wachsende Zahl ist bereits im Rentenalter

Eine gute Nachricht zu Beginn: 2018 ist die Armut in Deutschland gesunken. 210.000 Menschen weniger als noch im Vorjahr mussten unterhalb der Armutsgrenze leben. Alles gut also? Mitnichten. Und das liegt am weiterhin hohen Niveau der Armut und an neuen regionalen Problemen. 12,8 Millionen Menschen leben hierzulande in Armut. Das heißt ihre Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sind stark eingeschränkt. Wie sich das äußert? Zum Beispiel darin, dass es für arme Menschen schwer ist, sich wenigstens einmal im Jahr einen kurzen Urlaub zu leisten, Freunde zum Essen einzuladen oder dem Kind ein neues Fahrrad zu kaufen. Eine wachsende Zahl dieser Armen ist bereits im Rentenalter. Bei keiner anderen Personengruppe ist die Armut im vergangenen Jahrzehnt stärker gestiegen. Aber auch die Kinderarmut ist weiterhin unerträglich groß. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Seit der Wirtschaftskrise 2009 ist das Bruttoinlandsprodukt gewachsen, die Zahl der Erwerbslosen fast kontinuierlich gesunken. Offensichtlich finden Wohlstandsgewinne aber nicht den Weg zu den Armen. Die Verteilungsstrukturen sind höchst ungerecht und verstärken im langfristigen Trend die Armut.

Lange wurde bei der Armut von einer Zweiteilung Deutschlands gesprochen, hier der bedürftige Osten, dort der wohlhabendere Westen. Dies ist angesichts der aktuellen Zahlen endgültig nicht mehr zu halten. Im Osten hat es in vielen Gegenden eine positive Entwicklung gegeben. Brandenburg beispielsweise ist nach Bayern und Baden-Württemberg inzwischen das Bundesland mit der drittniedrigsten Armutsquote. Im Westen dagegen gibt es zunehmend viele Regionen, in denen die Armut auf einem besorgniserregend hohen Niveau ist. Im Armutsbericht 2019 stellen wir vom Paritätischen Gesamtverband deshalb eine Vierteilung Deutschlands fest. Es ist der wohlhabende Süden mit einer Armutsquote von 11,8 Prozent. Es ist Ostdeutschland mit 17,5 Prozent. Es ist Nordrhein-Westfalen mit seinen 18 Millionen Einwohnern und einer Armutsquote von 18,1 Prozent. Und es sind die übrigen Regionen Westdeutschlands, der Nord-West-Gürtel, mit einer gemeinsamen Quote von 15,9 Prozent.

Was gegen Armut getan werden kann? Wir fordern von der Politik einen Masterplan zur Armutsvermeidung. Dieser muss die Bereiche Arbeit, Wohnen, Alterssicherung, Pflege, Gesundheit, Familie, Bildung und Teilhabe umfassen. Als sofortige Maßnahmen braucht es einen armutsfesten Mindestlohn von 13 Euro, die Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze auf 528 Euro, eine Reform der Altersgrundsicherung und die Einführung einer Kindergrundsicherung. Eine offensive und wirksame Armutspolitik ist möglich. Sie erfordert politischen Mut – auch für eine andere Steuerpolitik.