Zerschlagung und Ausverkauf

Soeren Stache/dpa Berliner Senat will S-Bahn in einem aufwendigen Ausschreibungsverfahren in mehrere Teile zerhacken und privatisieren

Ungeachtet anhaltender Kritik aus Belegschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden und kritischer Öffentlichkeit hält der »rot-rot-grüne« Berliner Senat an seinem Kurs auf eine faktische Zerschlagung der Berliner S-Bahn und damit ein starkes Stück Privatisierung der Daseinsvorsorge fest. So sollen nach den Mitte November beschlossenen »Eckpunkten« in den kommenden Jahren im Rahmen einer bis zu acht Milliarden Euro umfassenden Ausschreibung zwei Drittel des Betriebs sowie die Beschaffung und Instandhaltung aller neuen Züge in neue, vermutlich private Hände übergehen.

Bisher wird das S-Bahnnetz, das auch Bahnhöfe im Land Brandenburg umfasst, von einer Tochter der bundeseigenen Deutschen Bahn AG (DB) betrieben, der S-Bahn Berlin GmbH. Sie ist zusammen mit dem U-Bahnnetz der kommunalen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) das Rückgrat eines schnellen innerstädtischen Schienenverkehrs und wesentlich für die Verhinderung von Verkehrskollaps und Klimakatastrophe. Die Berliner S-Bahn ist mit ihren Fahrzeugen und seitlichen Stromschienen einzigartig. Sie nutzt gleichzeitig die DB-Infrastruktur (Bahnhöfe und Gleise) und bezieht den Strom von der DB.

Nun will der Senat trotz Protesten in einem aufwendigen Ausschreibungsverfahren den bislang einheitlichen Organismus S-Bahn in mehrere Teile zerhacken. So soll ein privater Bewerber per Ausschreibungsverfahren für 15 Jahre den Betrieb der Nord-Süd-Strecken S1, S2, S25 und S26 übernehmen und dabei auch Zugang zu einer noch nicht errichteten Werkstatt an der Schönerlinder Straße bekommen. Ein weiterer Betreiber kann sich ebenfalls für 15 Jahre um den Zuschlag für den Betrieb der Ost-West-Strecken S3, S5, S7, S75 und S9 bewerben. Damit verbunden sein soll der Zugang zu einer neuen Werkstatt in Waßmannsdorf oder zur erwähnten Werkstatt an der Schönerlinder Straße. Und schließlich soll ein dritter Anbieter insgesamt 1.300 S-Bahnwagen anschaffen und die Fahrzeuge in einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) für 30 Jahre instand halten. Die Zustimmung der Brandenburger Landesregierung steht noch aus.

Insider gehen davon aus, dass international operierende private Bahngesellschaften und Konzerne der Bahnindustrie längst in den Startlöchern sitzen, um mit diesen Filetstücken hohe Renditen zu erzielen. Treibende Kraft beim Ausschreibungskurs ist Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne). Die Fixierung auf »Wettbewerb« und Privatisierung wird immer wieder mit dem S-Bahnchaos der Jahre 2008 und 2009 begründet, als ein Sparkurs im Vorgriff auf den geplanten DB-Börsengang den Betrieb extrem stark behinderte. Unter großen Opfern der Beschäftigten normalisierte sich der Verkehr wieder. Günthers »Therapie« der Filetierung dürfte längerfristig noch verheerendere Auswirkungen mit sich bringen.

Die Vorhaben des »rot-rot-grünen« Senats sorgen für Kritik. Die Ausschreibungspläne seien »nicht geeignet«, den Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und damit eine »klimagerechte Verkehrswende« voranzutreiben, warnen Gewerkschaften und Umweltverbände. Das Problem werde »durch die Aufteilung auf mehrere Betreiber nicht kleiner, sondern größer«, heißt es in einem Papier von DGB, Bahngewerkschaft EVG, Naturfreunden und Naturschutzbund BUND. Die Verbände verweisen auf aktuelle Probleme nach Betreiberwechseln im Ruhrgebiet und im Raum Stuttgart. Sie warnen vor Nachteilen für die S-Bahner, zumal der vorgesehene Personalübergang »nicht auf Basis des aktuell für die S-Bahn gültigen EVG-Tarifvertrages« erfolgen solle. Angesichts der drohenden Einbußen für die Beschäftigten sei es »fraglich, ob heutige S-Bahner in ausreichender Zahl zu einem möglichen neuen Betreiber wechseln würden«, so das Papier. »Je weniger unterschiedliche Betreiber, desto weniger Schnittstellen und umso stabiler der Betrieb«, so die Mahnung der Verbände.

Noch weiter geht die Kritik des Bauingenieurs Carl Waßmuth. Er engagiert sich in der Organisation »Gemeingut in BürgerInnenhand« und dem Bündnis »Bahn für alle«, das bereits vor über einem Jahrzehnt gegen den geplanten und dann kurzfristig abgeblasenen Börsengang der DB AG eingetreten war. Aus seiner Sicht wäre die Zerschlagung »so weitreichend, dass die Funktionsfähigkeit des Ganzen dadurch wesentlich eingeschränkt oder gefährdet würde«. Zudem bestehe »kein gesetzlicher Sachzwang zur Zerschlagung der S-Bahn«, so Waßmuth gegenüber jW. Seine Forderung an den Senat: sofortiger Abbruch des Ausschreibungsverfahrens! Die S-Bahn Berlin müsse komplett in öffentlicher Hand verbleiben und dürfe unter keinen Umständen unter die Kontrolle renditehungriger Finanzanleger geraten. Für denkbar hält er auch eine Übernahme von Anteilen der S-Bahn Berlin durch das Land Berlin. Dies sei auf jeden Fall günstiger als der Aufbau von Doppelstrukturen im Werkstattbereich und eine Zerstörung bestehender S-Bahnwerkstätten. So könne der Senat auch ganz legal per Direktvergabe ohne Ausschreibung das Unternehmen weiterhin mit dem S-Bahnbetrieb beauftragen, erklärt Waßmuth.

Wenn Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine Privatisierungsbremse nach Bremer Vorbild vorschwebe, bei der jede Privatisierung per Volksentscheid bestätigt werden müsse, »dann könnte man doch gleich mal über die S-Bahn abstimmen lassen«, so Waßmuth. Die Grünen müssten sich in Zeiten von Klimawandel und »Fridays for Future« fragen lassen, ob sie wirklich ein weitgehend intaktes, ausbaufähiges Nahverkehrssystem zerschlagen wollten. Und die Linke müsse die Frage beantworten, ob sie »nach der folgenschweren Privatisierung der GSW-Wohnungen und dem Einstieg in die Privatisierung des Schulbaus in Berlin sich nun auch noch die S-Bahnprivatisierung aufs Gewissen laden will«, so Waßmuth.