Aus der Blumenstube: Ein außerordentlicher Neologismus

gemeinfrei/commons.wikimedia.org/wiki/File:Benito-Mussolini-inspects-the-troops-in-Rome-391839586264.jpg »Und so war der Begriff da«: Mussolini vor seinen Truppen in Rom, 1934

Dass die SPD in Mülheim an der Ruhr sich Mitte November an die Opfer von Krieg und Faschismus erinnern wollte, erscheint durchaus als Lichtblick. Dass sie aber damit ganz ungewollt überregional zu reden geben würde, und zwar nur dank des, sagen wir, einschlagenden Geistesblitzes einer anonym gebliebenen Floristin aus der »Blumenstube Jacobs« in Mülheim-Dümpten, ist erfreulicher als angenommen wurde und wird. Um es vorwegzunehmen, hatte jene plötzlich und unerwartet, wie es mein Freund Steve zusammenfasste, »das fehlende Glied der logischen Herleitung« der Herkunft des Wortes Faschismus gefunden.

Denn wo kommt das her? Als Victor Klemperer in »LTI« ungefähr diese Frage stellte, brachte er den vermutlich schon damals populären Irrtum zur Sprache, das Wort beruhe auf »fax«, lateinisch für »Fackel« (worauf man in einer Zeit permanenter Fackelzüge anscheinend hat leicht kommen können). Klemperer, ein Romanist, also einer, der sich mit allen Sprachen auskannte, die aus der Sprache der alten Römer, eben Latein, hervorgegangen waren, wusste es selbstverständlich richtig zu erklären, nämlich, dass es auf »fascis«, lateinisch für »Bündel«, italienisch »fascio«, beruht. Prügeltaugliche Stecken zusammenzuschnüren und damit Macht und Einfluss zu symbolisieren, war schon den alten Römern eingefallen, gleich noch eine Axt dazuzubinden, um die Todesstrafe anzudrohen, ebenfalls. Derlei Symbolik passte vor mehr als neunzig Jahren Benito Mussolini und seinen Spießgesellen in Italien prima, und so war der Begriff da, der »fascismo«, der bald darauf ins damalige Deutsche Reich transkribiert wurde und sich dort als eigener Faschismus bis heute auch »inhaltlich« auswirkt.

Zurück zur SPD in Mülheim. Die wollte, unter Nennung ihres Unterbezirks und der Ratsfraktion auf einer Kranzschleife geschrieben haben »Den Opfern von Krieg und Faschismus«. Derlei hinterließ man telefonisch der Blumenstube, und just war es da, das Lautgemälde, an das wir noch lange denken werden: »Verschissmus«. Es gelangte aufs Papier der Floristin, durchlief ein sogenanntes Fax (von »fac simile«: lateinisch für »mach’s ähnlich«), geriet in die Kranzschleifendruckerei, dort auf die rote Schleife, schlummerte darauf, und wurde schließlich feierlich entrollt. Entsetzen kam auf, vielleicht bereute man bei der SPD in Mülheim, der Stadt Helge Schneiders und Christoph Schlingensiefs, dass zuwenig getan worden war für mehr Bildungsgerechtigkeit und dergleichen. Aber wie so oft: Man hätte es sacken lassen sollen. Und unbedingt die Floristin, von der wir in der überregionalen Presse lesen, sie habe vor Gram die Brocken hingeworfen, genau davon abhalten sollen! Und verstehen sollen, dass ein außerordentlicher Neologismus gefunden worden war, wie Steve verstanden hatte, quasi ein selbsterklärendes Sinnbild: der braune Verschissmus. Und die anschaulichen Möglichkeiten erkennen: zum Beispiel eine antiverschisstische Aktion auszurufen. An deren Anfang möge die Rückkehr der Floristin in die Blumenstube Jacobs stehen, deren Schließung bitte abgewendet werden kann, sie hat sich nichts vorzuwerfen.