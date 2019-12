»AfD wird nicht trotz, sondern wegen ihrer Inhalte gewählt«

Bjoern Kietzmann Blockade des AfD-Bundesparteitags in Hannover (2.12.2017)

An diesem Wochenende führt die AfD ihren Bundesparteitag in Braunschweig durch. Sie rufen zu Protesten bzw. Blockaden auf. Aus welchem Grund?

Es gibt gleich mehrere Gründe: Die AfD ist die Partei, die sich mit einer rassistischen, antifeministischen und neoliberalen Politik etablieren konnte. Seit neuestem kommt eine Fokussierung auf Umweltpolitik dazu, genauer die Leugnung des Klimawandels. Dazu sorgte sie für einen Rechtsschwenk bei den anderen Parteien, schon bevor sie in Landtagen und in kommunalen Räten vertreten war.

AfD-Veranstaltungen sollten nicht unkommentiert bleiben. Protest und der Widerspruch gegen die Partei, ihre Positionen und ihre Politik müssen wahrnehmbar sein. Außerdem finden wir es richtig, auch konkret in organisatorische Abläufe einzugreifen. Deshalb beteiligen wir uns an den Blockaden und werden so den Parteitag stören.

Die AfD könnte sich darauf berufen, als demokratisch gewählte Partei ungestört einen Parteitag abhalten zu dürfen. Das Recht sprechen Sie ihr ab?

Die AfD wird nach parlamentarisch-demokratischen Spielregeln gewählt, das stimmt. Es geht aber hier nicht um eine Frage der Form, sondern darum, wofür die Partei inhaltlich steht. Wir nehmen ihre Mitglieder in dem, was sie sagen und tun, ernst. Deshalb ist der Protest gegen ihre Veranstaltungen und den Parteitag mehr als angemessen.

So manche bürgerliche Politikerinnen und Politiker unterscheiden noch zwischen den Wählern und Funktionären der AfD. Sie tun das nicht. Machen Sie es sich damit nicht etwas einfach?

Frei nach Wiglaf Droste: »Niemand wählt Nazis, weil er sich über deren Ziele täuscht«. Das müsste auch bei den Wählerinnen und Wählern der AfD der Fall sein. Es ist unübersehbar, dass viele Rechte und Neoliberale, die die Partei früher gestützt und aufgebaut haben, sich aus Sorge um ihr Image nun von ihr distanzieren. Nachdem sich die AfD von Bernd Lucke und Frauke Petry getrennt hatte, sorgte der völkisch-rassistische »Flügel« für einen klareren Rechtsruck in der Partei.

Die AfD wird nicht trotz, sondern wegen ihrer Inhalte gewählt. Dabei gelingt es ihr teilweise, ihren Rassismus, den Antifeminismus und Sozialchauvinismus auch noch als spießige Rebellion zu verpacken. Das ist das, was ankommt.

Zu den Protesten in Braunschweig ruft eine ganze Reihe von Parteien und Organisationen auf. Weshalb sollte man ausgerechnet gemeinsam mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf die Straße gehen, die für Sozialkürzungen und Kriegseinsätze verantwortlich sind?

Als Gruppe finden wir es richtig und wichtig, dass breite Bündnisse gegen die reaktionären Teile des politischen Spektrums aktiv werden. Das »Bündnis gegen rechts« in Braunschweig macht seit Jahren eine gute Arbeit: gegen Aufmärsche von Neonazis, gegen den lokalen Pegida-Ableger und jetzt gegen den AfD-Parteitag.

In der Bündnisarbeit mit bürgerlichen Parteien befinden wir uns immer in einem Spannungsverhältnis. In Hannover halten uns gemeinsame Aktionen nicht davon ab, auch die Politik unserer Partnerinnen und Partner zu kritisieren. Das haben wir etwa bei den Protesten gegen die vorherigen beiden AfD-Bundesparteitage in Hannover getan. Wie das in Braunschweig laufen wird, wird sich zeigen.

Sie unterscheiden sich mit Ihren antikapitalistischen Positionen deutlich von bürgerlichen Nazigegnerinnen und -gegnern. Das stört Sie nicht?

Wir finden es gut, wenn verschiedene Gruppen gegen die AfD auf die Straße gehen. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass wir mit ihnen auch in anderen Fragen übereinstimmen. Wir werden bei den Blockaden und auch bei der gemeinsamen Demonstration eigene inhaltliche Positionen vertreten und wahrnehmbare Akzente setzen.

Welche Strategie im Kampf gegen völkische Nationalisten schlagen Sie unabhängig vom Parteitag in Braunschweig vor?

Unser Aufruf steht unter dem Motto »Greta statt Gauland«. Wir müssen Kämpfe zusammenbringen. Wenn Klimapolitik der neue AfD-Schwerpunkt ist, müssen wir noch stärker mit »Fridays for Future« und anderen Gruppen zusammenarbeiten, die für »Klimagerechtigkeit« eintreten. Die Antwort auf einen frontalen Angriff der AfD auf die verschiedenen Errungenschaften der sozialen Bewegungen kann nicht monothematisch sein. Als »Interventionistische Linke« sind wir in der vorteilhaften Position, Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen sozialer Kämpfe einbringen zu können. Daraus wollen wir die gemeinsame Strategie entwickeln.