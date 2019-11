Nachschlag: Misstrauen und Annäherung

Screenshot/youtube.com/watch?v=s0ObzMNDVIw Walter Reinhardt (Otto Mellies) kämpft als Kommunist im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Roten Armee gegen die faschistische Wehrmacht

Fünfzig Jahre nach der Oktoberrevolution in Russland sendete der Deutsche Fernsehfunk der DDR 1967 eine Filmreihe mit dem Titel »Begegnungen«. Beginnend mit dem Überfall der faschistischen Wehrmacht auf die Sowjetunion wird die Geschichte der Arbeiterfamilie Reinhardt bis zur Befreiung Berlins durch die Rote Armee erzählt. Im Mittelpunkt stehen dabei – wie der Titel der Fernsehfilmreihe andeutet – insbesondere die Begegnungen des zu den sowjetischen Truppen überlaufenden deutschen Kommunisten Walter Reinhardt, gespielt von Otto Mellies. Die sind zunächst geprägt von Misstrauen und Argwohn, die Annäherung braucht ihre Zeit und verläuft schwierig. Während der junge Reinhardt sich mit der Roten Armee in den letzten Monaten des Krieges langsam Berlin nähert und Zeuge der unzähligen Verbrechen der Faschisten wird, ist sein Vater Wilhelm, gespielt von Horst Schulze, dort im Widerstand aktiv. Am Ende der Geschichte werden sie sich wiedersehen. (mik)

