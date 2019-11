Rotlicht: Datei »Gewalttäter Sport«

Leon Kuegeler / REUTERS Der Fußballfan: Aus Staatssicht ein potentieller Gewalttäter

Aktive Fußballfans sind längst ein Experimentierfeld für Gesetzesverschärfungen, Stadien ein Versuchslabor behördlicher Repressalien. Die Datensammelwut macht auch vor Fans nicht halt; Tausende werden gesondert erfasst.

Die Datei »Gewalttäter Sport« (DGS) wird seit 1994 geführt. Mitglieder der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren hatten deren Einführung beschlossen, um als gewaltbereit eingestufte Fußballanhänger zentral zu ­registrieren. Verwaltet wird sie von der »Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze« (ZIS), die beim Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste der Polizei Nordrhein-Westfalen (LZPD) in Duisburg angesiedelt ist. Die ZIS gibt es seit 1992. Das Bundeskriminalamt (BKA) betreibt die DGS als sogenannte Verbunddatei – eine informationstechnische Dienstleistung für die Bundesländer. Das Datenmaterial liefern sogenannte szenekundige Beamte.

Das Selbstbild der ZIS sieht so aus: »Ziel der ZIS sowie aller anderen beteiligten Polizeibehörden und Netzwerkpartner ist es, anlassbezogene Störungen bei Fußballspielen zu minimieren.« Jährlich bringt die ZIS einen Lagebericht auf der Basis der DGS heraus. Aufbau und Stil erinnern an Verfassungsschutzberichte. Viel ist dort von »Störerlage«, »Freiheitsentziehenden/-beschränkenden Maßnahmen« und »Tatorten« die Rede. »Drittortauseinandersetzungen«, eine amtliche Wortneuschöpfung für verabredete körperliche Auseinandersetzungen »erlebnisorientierter Fans« fernab der Stadien, werden gleichfalls statistisch verarbeitet.

Laut des jüngst veröffentlichten ZIS-Berichts sind sowohl die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren als auch die der Verletzten rund um die Arenen rückläufig. »Die kurzfristige Entwicklung bedeutet keine Entwarnung in Sachen Fußball und Gewalt«, behauptete der Leiter der ZIS, Torsten Juds, bei der Vorstellung des Berichts. Denn die Kennziffern bewegten sich seit Jahren mit Schwankungen auf hohem Niveau. Im Vergleich zu Volksfesten seien Stadien einer der sichersten Orte der Republik, betont hingegen Fananwalt René Lau.

Ein Eintrag in der DGS hat Folgen. Bei der Ausreise zum Beispiel. Am vergangenen Montag wurde 22 Fans von Bayer 04 Leverkusen deshalb der Flug nach Moskau zum Champions-League-Gruppenspiel gegen Lokomotive untersagt. Bundespolizisten stellten sich auf Grundlage der DGS quer.

In der Datei sind aktuell knapp 10.000 Anhänger des Fußballsports registriert. Kritiker sprechen von einer Mogelpackung. Denn anders als der Name suggeriert, sind in der DGS nicht nur Gewalttaten erfasst; eine Personalienfeststellung, ein Platzverweis kann ausreichen, um in der Datei gespeichert zu werden. Verzeichnet werden auch Ingewahrsamnahmen, Beleidigungen, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Lau rechnet vor: »Gut die Hälfte der Eintragungen haben nicht das geringste mit Gewalt zu tun.«

Eine Informationspflicht mit Rechtsbehelfsbelehrungen über eine Eintragung besteht bundesweit nicht. Nur Rheinland-Pfalz und Bremen benachrichtigen Betroffene. Aus der Statistik geht nicht hervor, ob gegen gespeicherte Personen Ermittlungsverfahren eröffnet oder einzelne wegen eines »Speicherungsgrundes« rechtskräftig verurteilt wurden. Unklar ist gleichfalls, wie viele Verfahren eingestellt wurden. Personen werden bei Fristablauf, Freisprüchen oder Verfahrenseinstellungen nicht konsequent aus der DGS gelöscht. Nicht nur das, in den vergangenen Jahren musste die Datei nach Mehrfachnennungen von Personen durchforstet werden.

Die Datei wird sogar noch um den Tatbestand Bedrohung und angeordnete »präventiv-polizeiliche Maßnahmen« (Meldeauflagen, Bereichsbetretungsverbote) erweitert. Monika Lazar, Sprecherin für Sportpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, fordert: »Die DGS muss dringend grundlegend reformiert werden.«