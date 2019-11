»Das ist ein skandalöser Vorgang«

Hendrik Schmidt/dpa Protest Tausender Menschen (unter anderem mit VVN-Fahne) gegen Neonazis, die die Bombardierung Dresdens 1945 für ihre Zwecke instrumentalisieren (13.2.2015)

Seit Tagen gibt es Protest, weil dem Bundesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BdA, vom Finanzamt in Berlin die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Wie ist diese Entscheidung zu werten?

Angesichts der Verdienste und der Funktion, die die VVN in der deutschen Geschichte hatte, ist das ein skandalöser Vorgang. Die Organisation war die Sammlungsbewegung der jüdischen und nicht jüdischen Überlebenden des Widerstandes gegen den Faschismus von 1933 bis 1945. Ihre Intention war von Anfang an, besonders gegenüber jungen Menschen aktiv Zeugnis von der NS-Geschichte abzulegen und zugleich für die Demokratie und ein friedliches Zusammenleben zu werben.

Die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland und Ehrenvorsitzende der VVN-BdA, Esther Bejarano, fragte in einem offenen Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz: »Wohin steuert die Bundesrepublik? Das Haus brennt – und Sie sperren die Feuerwehr aus!« Die Arbeit der »größten und ältesten antifaschistischen Vereinigung im Land« werde »verunmöglicht«. Hat sie Recht?

Zumindest gerät die VVN durch die Entscheidung in eine existentielle Krise: Neben ewig wiederholten politischen Verdächtigungen aus der Mottenkiste des Kalten Krieges – in dem Fall seitens des bayerischen Verfassungsschutzes, der die VVN als »linksextrem« einstuft – wird jetzt an dem finanziellen Ruin der Organisation gearbeitet. Für die Gesellschaft der Bundesrepublik ist das ein schlechtes Omen.

Im Ausland wird dies als unverhältnismäßig und töricht wahrgenommen. Dort wurde die VVN stets als verdienstvoll erlebt, so wie auch die in ihr versammelten integren Persönlichkeiten. Denken Sie nur an Kurt Goldstein (1914–2007, jW), Überlebender von Auschwitz und des Todesmarsches nach Buchenwald, der auch der jungen Welt sehr eng verbunden war.

In welcher Weise war Goldstein, der Ehrenvorsitzender des Internationalen Auschwitz-Komitees und der VVN-BdA war, ein Vorbild?

Kurt Goldstein hatte als Jude und Kommunist immer eine klare Überzeugung. Er vertrat sie auch gegenüber Überlebenden, die eine andere Einstellung hatten. Er suchte stets nach dem Verbindenden zwischen den Menschen. Bei internationalen Zusammenkünften der ehemaligen Lagergemeinschaften spielte er eine bedeutende Rolle, was dem Ansehen Deutschlands zugute kam. Das jetzige Nachtreten gegen solche Persönlichkeiten ist ein ungeheuerlicher Affront.

Im »Schwur von Buchenwald« von 1945 heißt es: »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.« Wie aktuell ist das auch heute noch?

Der Schwur ist zunächst für alle Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald essentiell. Er verbindet diese jenseits unterschiedlicher politischer Auffassungen. Generell gilt: Eine Demokratie braucht nicht jene, die im Schlafwagen sitzen, sondern Demokraten, die sich der realen Situation des Landes bewusst sind. Es ist noch zu hoffen, dass es sich bei den gegen die VVN gerichteten Aktionen um fehlgeleitete Bürokratie handelt – und nicht um politische Absicht. National und international gibt es einen großen Protest gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Ein Gutes hat der Skandal aber: Olaf Scholz sowie die Finanzminister der Bundesländer müssen jetzt endlich erklären, was sie mit den geltenden Regelungen bewirken wollen. Bei diesem Beschluss kann es nicht bleiben.

Sie sind optimistisch?

Ja. Denn es geht um eine Erneuerung dieser Gesellschaft, die davon lebt, dass sich ihre Bürgerinnen und Bürger einmischen. Von welchem politischen Standpunkt aus auch immer: Menschen ausgrenzen zu wollen, die sich gegen Faschismus und Antisemitismus wehren, kann in unserer Demokratie keinen Bestand haben.

Welches politische Handeln muss folgen?

Olaf Scholz muss Esther Bejarano zum Gespräch einladen und klarmachen: Zwischen uns gibt es einen gesellschaftlichen Konsens mit Blick auf den Kampf gegen Rechtsextremismus, den wir nicht aufgeben werden. Dieses Signal muss er an die ihm untergeordneten Behörden weitergeben.