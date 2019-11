Öffnung der Tore

Ralf Hirschberger/dpa Eines von vielen Symbolen für die gesellschaftliche Katastrophe der 1990er Jahre: Ruine des ehemaligen Restaurants »Minsk« am Potsdamer Brauhausberg (28.3.2019)

Es spricht sich langsam herum, dass die »deutsche Einheit« vor allem eine feindliche Übernahme der ostdeutschen Gesellschaft durch die westdeutschen Eliten war. Zu selten wird dabei thematisiert, dass gar nicht wenige der 1989/90 als Protagonisten dieser Entwicklung gefeierten »Bürgerrechtler« mit deren Ergebnissen überhaupt nicht einverstanden waren und manche von ihnen es bis heute nicht sind.

Die Schriftstellerin Daniela Dahn, im Herbst 1989 in der Gruppierung »Demokratischer Aufbruch« engagiert, die 1990 in der CDU aufging, hat inzwischen in mehreren Büchern die ostdeutsche Nachwendezeit thematisiert. Dahn stellte das politische Ergebnis des Jahres 1990 – das Verschwinden der DDR – an keiner Stelle grundsätzlich in Frage, machte aber keinen Hehl daraus, dass sie die Verhöhnung ostdeutscher Geschichte und Gegenwart ablehnt. Damit hat sie sich im bundesdeutschen Politik- und Medienbetrieb eher keine Freunde gemacht. Auch ihr kürzlich erschienenes neues Buch »Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute« behandelt die Grimassen der Nachwendezeit und dürfte für Kontroversen sorgen.

Ganz am Anfang schreibt Dahn, die sogenannte friedliche Revolution würde nur deshalb so gefeiert, weil sie im Westen alles beim alten ließ, die Tore zum Osten jedoch für Investoren und sonstige Kolonisatoren weit aufstieß. Die Zahl der bundesdeutschen Millionäre habe sich seither verdoppelt, während im Osten die Zahl der Arbeitslosen von null auf vier Millionen stieg. Eine bekannte Tatsache, die aber hier einmal richtig schön auf den Punkt gebracht wird.

Die meisten Kapitel zeugen vor allem von der Verärgerung der Autorin angesichts der Fülle von Geschichtsklitterungen und ganz offenen Lügen, die in den letzten Jahrzehnten von den großen Medien verbreitet wurden. Viele der Fakten, die sie den Desinformationskampagnen entgegensetzt, sind seit langem bekannt, andere wurden von ihr persönlich recherchiert. So weist sie beispielsweise mit konkreten Zahlen nach, dass es zwar in der DDR ganz unzweifelhaft eine Überwachung tatsächlicher und vermeintlicher Oppositioneller gab, von einer flächendeckenden Beobachtung »der Bevölkerung« aber keine Rede sein konnte. Nicht wenige der immer wieder neu aufbereiteten »Informationen« über die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit würden auf grotesken Übertreibungen beruhen.

Einer der Schwerpunkte des Buches ist der Antifaschismus. Die Autorin widerspricht deutlich der systematisch verbreiteten Ansicht, die Welle von Rassismus und ganz offenem Antisemitismus, die sich derzeit im Osten Deutschlands austobt, habe ihre Ursache in der DDR-Gesellschaft. Zwar habe es auch in dieser ehemalige Nazis gegeben, und Reste von Rassismus und Antisemitismus hätten in verschiedenen Winkeln überwintert. Das stünde jedoch in keinem Verhältnis zur Gesellschaft der alten BRD, wo alte Nazis ungeniert führende Positionen in Politik, Verwaltung, Justiz und Medien besetzen konnten und Antifaschismus als eine zu bekämpfende Ideologie galt.

Dahn schildert weiter, wie ab 1990 ganze Regimenter abgehalfterter oder zu kurz gekommener Westpolitiker über den Osten herfielen und die Einheimischen aus fast allen führenden Positionen verdrängten. Zu den ersten Amtshandlungen gehörte es oft, dass Mahnmale geschleift, Straßen, Schulen und Kultureinrichtungen umbenannt wurden, um die Namen der von Nazis umgebrachten antifaschistischen Widerstandskämpfer zu tilgen. Viele ostdeutsche Opportunisten und Mitläufer machten diesen Bildersturm willig mit. Das kommt bei Dahn freilich etwas zu kurz. Ein unbestreitbarer Fakt ist allerdings, dass Antifaschismus in großen Teilen der neuen Bundesländer aus dem öffentlichen Bild ausradiert und der Aufbau antifaschistischer Selbsthilfegruppen nach Kräften behindert wurde. Das Ergebnis ist bekannt.

Die Autorin beschreibt, wie auch die aktuelle Berichterstattung durch politische Hintergedanken in ihr Gegenteil verdreht wird. Als Beispiel nennt sie einen Bericht über die Schändung jüdischer Friedhöfe im Osten Deutschlands. Darin sei einfach ausgeblendet worden, dass es im gleichen Zeitraum die mehrfache Zahl von solchen eindeutig antisemitisch motivierten Taten im Westen Deutschlands gab. Nazis, so die Botschaft, hat es eben nur im Osten zu geben.

Ist aber die derzeitige Welle von Rassismus und Antisemitismus ausschließlich eine Folge von historischen Entscheidungen der Jahre nach 1990? Dahn schreibt von »struktureller Gnadenlosigkeit des Kapitalismus«, die ein Abgleiten nach rechts befördere. Die repräsentative Demokratie sei der »optimal legalisierende Schutzmantel des Kapitalismus«. Und die derzeitige Kampagne gegen illegale Einwanderung habe die offensichtliche Tendenz, die radikale Rechte zu fördern.

Daniela Dahn spricht sich am Ende des Buches für eine Rückkehr zum öffentlichen Gemeineigentum aus. Ob das den von ihr befürchteten Rückfall in barbarische Zustände aufzuhalten vermag? Wir werden sehen.