ZDF/Mo Scarpelli Asalifs Antwort auf die Landaufkäufer heißt »Anbessa« – Löwe. Als Löwe, König der Tiere, kann er sein Gebiet verteidigen und böse Mächte bekämpfen

Re: Reiches Land – arme Kinder

Soziale Not in Großbritannien

Der Satiriker Jonathan Swift unterbreitete 1729 den »bescheidenen Vorschlag«, irische Babys als Nahrungsmittel zu nutzen und durch deren Export nach London Profit zu machen. Und immer noch herrscht das Kapital. Der sechsjährige Noah und sein Bruder gehören zu den mehr als vier Millionen Kindern, die auf der großen Insel in Armut leben. Noahs Spielzeug kommt aus dem Second-Hand-Laden. Seine Mutter Erin hat 14 Pfund (etwa 16 Euro) in der Woche für Essen zur Verfügung. Das ist eine Armut, die wir uns nicht leisten können – und Noah und Erin schon gar nicht.

Arte, 19.40 Uhr

Operation Bahn

Statistisch fährt jeder Bewohner des Landes 25mal im Jahr mit der Bahn; und praktisch ist es doch meistens besser, als im Stau zu stehen. Zugleich ist die Bahn ein Sanierungsfall. Die Autoren zeigen die Komplexität des Systems Bahn, diskutieren Probleme und Lösungsideen. Ob es wohl auch darum geht, endlich die stillgelegten Strecken – ­hauptsächlich im Osten – zu reaktivieren?

Das Erste, 20.15 Uhr

Anbessa: Löwe

Ein Neubaugebiet am Rand von Addis Abeba. Viele Bauern mussten dafür ihr Land hergeben. Der Dokumentarfilm folgt Asalif, einem zehnjährigen Jungen, und seiner Mutter, die jetzt am Rande der neuen Siedlung in einer ärmlichen Hütte leben. USA/I 2019.

Arte, 22.55 Uhr

London Calling

Briefe aus dem Kalten Krieg

Was es nicht alles gab! »Briefe ohne Unterschrift« hieß eine BBC-Radiosendung, die sich in deutscher Sprache 25 Jahre lang speziell an Hörerinnen und Hörer in der DDR richtete. Sie konnten anonym an die Redaktion schreiben, ihre alltäglichen Sorgen und Probleme, aber auch ihre politische Meinung loswerden. Die Sendung mit ihren Tausenden von Briefen war nahezu vergessen, bis die deutsche Schriftstellerin Susanne Schädlich sie in einem BBC-Archiv vor wenigen Jahren wiederentdeckte. Und klar: Der German Service der BBC hat über Jahrzehnte eng mit einer geheimen Propagandaabteilung des britischen Außenministeriums zusammengearbeitet.

Das Erste, 23.30 Uhr