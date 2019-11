Mohamed Ali schlägt Lay

Carsten Koall/dpa Amira Mohamed Ali nach ihrer Wahl zur Fraktionsvorsitzenden am Dienstag

Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch führen fortan die Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag. Bartsch wurde am Dienstag nachmittag im Amt bestätigt. Die außerhalb der Fraktion bislang weithin unbekannte Bundestagsabgeordnete Mohamed Ali folgt auf Sahra Wagenknecht, die nach vier Jahren als Fraktionsvorsitzende nicht noch einmal zur Wahl angetreten war.

Wagenknecht war zu Beginn der Fraktionssitzung mit Beifall, Blumen und einem Präsentkorb aus ihrem Amt verabschiedet worden. Die Abstimmung über ihre Nachfolgerin endete danach mit einem Ergebnis, das so von kaum einem Beobachter erwartet worden war. Für Bartsch stimmten 44 Abgeordnete. Das waren nach Angaben eines Fraktionssprechers 63,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. 2015 hatte Bartsch noch 80 Prozent der Stimmen erhalten. Bei der Wahl der Kofraktionschefin lag die niedersächsische Abgeordnete Mohamed Ali im ersten Wahlgang mit 34 von 68 Stimmen vor der im Vorfeld favorisierten stellvertretenden Fraktionschefin Caren Lay (30 Stimmen). Damit fehlte ihr eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Im zweiten Wahlgang wurde sie mit 36 Stimmen (52,2 Prozent) zur neuen Kofraktionschefin gewählt. Lay, die als Vertraute der Parteivorsitzenden Katja Kipping gilt, erhielt noch 29 Stimmen.

Mitarbeiter der Bundestagsfraktion zeigten sich am Dienstag gegenüber jW überrascht von dem Ergebnis. Vermutet wurde unter anderem, dass in dem Votum der Widerwille vieler Abgeordneter aus Westdeutschland zum Ausdruck gekommen sei, neben Bartsch eine weitere Abgeordnete an die Fraktionsspitze zu wählen, die für einen ostdeutschen Wahlkreis im Bundestag sitzt und eng mit den von den rechten »Reformern« beherrschten ostdeutschen Landesverbänden verbunden ist.

Mohamed Ali, die erst seit 2017 für die Linke im Bundestag sitzt und den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland vertritt, ist auch für viele Parteimitglieder bislang kein Begriff. Die Tochter eines Ägypters und einer Deutschen wuchs in Hamburg auf und arbeitete bis 2017 als Rechtsanwältin. Sie wird von verschiedenen Stimmen dem linken Flügel der Partei zugeordnet, zu dem auch Wagenknecht gehört. In der Fraktion ist sie Sprecherin für Verbraucher- und Tierschutz. Es gehe jetzt darum, als Fraktion nach vorne zu schauen und »mit vereinten Kräften die Herausforderungen anzunehmen«, sagte Mohamed Ali nach ihrer Wahl. Sie sei »überzeugt, diese Aufgabe gut auszufüllen«, auch wenn sie sicher erst »da reinwachsen« müsse.

In einem Brief an die Fraktionskollegen hatte Mohamed Ali Anfang November ihr Programm dargelegt. Sie sehe ihre zentrale Aufgabe darin, die Zusammenarbeit in der Fraktion zu fördern. Leider habe es zuletzt »immer wieder hohe Reibungsverluste« gegeben, die »mit dafür verantwortlich sind, dass die Wahrnehmbarkeit unserer Arbeit geschwächt wird«.

Zu ihren inhaltlichen Schwerpunkten schrieb Mohamed Ali in ihrem Brief, es sei erschütternd, »wie der neoliberale Kapitalismus der letzten 20 Jahre sozialstaatliche Garantien und Infrastruktur zerstört hat«. Sie selbst sei in finanziell prekären Verhältnissen aufgewachsen und habe erfahren, »wie sich soziale Ausgrenzung anfühlt«. In einer Welt, die aus den Fugen gerate, habe die Linksfraktion eine besondere Verantwortung, an einem Strang zu ziehen: »Wir müssen dem globalisierten Kapitalismus eine starke Linke im Parlament entgegensetzen und im außerparlamentarischen Protest klar an der Seite von sozialen Bewegungen und Gewerkschaften stehen.«

Wagenknecht kündigte unterdessen an, sie wolle »weiter politisch etwas bewegen« und werde daher »natürlich auch nach wie vor meine Positionen öffentlich vertreten und dafür werben«. Sie habe aber kein Interesse daran, »innerparteiliche Kämpfe auszutragen«. Viele Partei- und Fraktionsmitglieder hätten sie gebeten, weiter öffentlich aufzutreten und ein Gesicht der Partei zu bleiben, so Wagenknecht.