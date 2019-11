Glücksbringer des Tages: Deutsche Post

Patrick Pleul/ZB/dpa Deutsche Post: Weniger Briefkästen, höhere Profite

Deutschland geht es so gut wie noch nie, behaupten Regierende und Wirtschaftslobbyisten tagein, tagaus. Wer Missstände wie Wohnungsnot oder Kinderarmut anprangert, meckert nur an allem rum, ist nie zufrieden und rückwärtsgewandt. Wie gut es den Menschen hierzulande eigentlich geht, belegt der am Dienstag in Berlin präsentierte »Glücksatlas 2019« der Deutschen Post AG einmal mehr. Ein »Allzeithoch« wurde gemessen, ein regelrechter »Glückssprung« verzeichnet. Eine Nation mit Dauergrinsen im Gesicht. Sogar aus den ostdeutschen Miesepetern werden allmählich richtige Glückskekse.

Wo auch immer sich die Autoren der Untersuchung haben inspirieren lassen, in einer durchschnittlichen deutschen Post-Filiale war es wohl nicht. Die sind ohnehin schwer zu finden, wurden doch in den vergangenen zwanzig Jahren 5.000 der 6.000 Niederlassungen geschlossen oder durch gelbe Beistelltische in Schreibwarenläden und Kiosks ersetzt. Die Dienstleistungen der Deutschen Post werden derweil nicht nur immer teurer, sondern auch immer schlechter, wie die sich zuverlässig von Jahr zu Jahr verdoppelnde Zahl von bei der Bundesnetzagentur erfassten Beschwerden verdeutlicht.

Im Umgang mit ihren Kunden hat die Deutsche Post also wenig zur allgemeinen Glückseligkeit beigetragen. Den Beschäftigten geht es nicht besser, haben doch Privatisierung, Liberalisierung, Outsourcing und Subunternehmertum aus der Arbeiterschaft in der Versandbranche eine Heerschar prekär beschäftigter Niedriglöhner und abhängiger Kleinstsubunternehmer gemacht. Doch das ist nur wieder das übliche Gemecker der Ewiggestrigen. Schließlich macht die Post auch Menschen glücklich: ihre Aktionäre nämlich. Die Gewinne des Konzerns sprudeln seit Jahren, die Dividenden steigen genauso zuverlässig wie das Porto. Richtige Glücksaktien sind das.