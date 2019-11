»Der irrsinnige Kreislauf muss durchbrochen werden«

Peter Steffen/dpa Eine obdachlose Frau schiebt einen Wagen mit ihren Habseligkeiten durch Hannover

Sie sind im Landesvorstand der Partei Die Linke in Nordrhein-Westfalen für das Thema Wohnen zuständig. Wie wird bei Ihnen im Land über Obdachlosigkeit gesprochen?

Wie in jedem Jahr fällt der etablierten Politik bei sinkenden Temperaturen auf, dass das Problem nach wie vor besteht. Dass die Überraschung darüber sich regelmäßig wiederholt, lässt mich fassungslos zurück.

Unternimmt die Landesregierung aus CDU und FDP genügend, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen?

Ganz sicher nicht. Einem aktuellen Bericht des NRW-Gesundheitsministeriums zufolge waren zum Stichtag im Juni 2018 insgesamt über 44.400 Menschen wohnungslos gemeldet. Das sind rund 12.000 mehr als im Vorjahr. Hinzu kommt, dass Experten, die in der Wohnungslosenhilfe tätig sind, die Anzahl der tatsächlich auf der Straße lebenden Obdachlosen in unserem Bundesland auf mehr als 10.000 Personen schätzen. Diese kommen noch zu den offiziell als wohnungslos geltenden Menschen dazu.

Die genannten gut 44.000 Menschen sind demnach zwar wohnungslos, leben aber nicht auf der Straße?

Es gibt beispielsweise das Phänomen der sogenannten versteckten Wohnungslosigkeit. Das heißt, dass sich Betroffene durchschlagen, indem sie bei Freunden und Bekannten unterkommen. Vor allem Frauen sind von diesem Phänomen betroffen, das durchaus Gefahren mit sich bringt.

Welche Gefahren sind das?

Wohnungslose Frauen werden mit höherer Wahrscheinlichkeit Opfer von sexuell motivierter oder anderer Gewalt. Viele von ihnen nutzen die Notschlafstellen nicht, aus Sorge, dort belästigt oder bedrängt zu werden. Frauen, die versuchen, nicht auf der Straße übernachten zu müssen, indem sie bei Bekannten unterkommen, setzen sich oftmals der Gefahr aus, dadurch ein Abhängigkeitsverhältnis einzugehen, welches nicht selten mit sexuellen Übergriffen verbunden ist.

Im übrigen fällt Wohnungslosigkeit nicht einfach vom Himmel. Vielmehr erleben wir, dass Frauen betroffen sind, die bereits zuvor in Beziehungen und Partnerschaften unter teils schwerer Gewalt zu leiden und Hilfe in Frauenhäusern gesucht hatten, dort jedoch abgewiesen werden mussten.

Warum werden Frauen dort abgewiesen?

Schlichtweg, weil es an freien Plätzen fehlt. Das ist besonders perfide, da die Bundesrepublik die Istanbul-Konvention (»Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt«, jW) unterzeichnet und sich damit verpflichtet hat, von Gewalt betroffenen Frauen die Hilfe zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen. Rein rechnerisch sieht die Konvention einen Frauenhausplatz pro 10.000 Einwohner vor. Davon sind wir in der Realität meilenweit entfernt. Wir sprechen hier nicht über ein Nischenproblem: Allein 2017 starben 147 Frauen durch die Gewalt ihres Partners bzw. Expartners.

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dieser Situation?

Wir brauchen einen radikalen Kurswechsel – und das nicht nur in der Wohnungspolitik, sondern vielmehr in der Sozialpolitik im allgemeinen. Ganz konkret fordert meine Partei den Bau von mindestens 400.000 bezahlbaren Wohnungen, die bis zum Beginn des nächsten Jahres in NRW benötigt werden.

Das wird sich bis Januar nicht realisieren lassen.

Nein, aber es spricht auch nichts dagegen, endlich die Probleme anzupacken. Die Landesregierung steht in der Pflicht, alles zu unternehmen, um den irrsinnigen Kreislauf von sozialer Spaltung, Mietenwahnsinn und Zwangsräumungen zu durchbrechen. Um die Situation von Frauen zu verbessern, fordern wir eine hundertprozentige Finanzierung der Frauenschutzeinrichtungen und deren flächendeckenden Ausbau.

Allerdings ist Die Linke nicht im Düsseldorfer Landtag vertreten – und fordern kann man viel …

Dafür sind wir kommunal gut aufgestellt und werden diese Probleme auch weiterhin auf dieser Ebene thematisieren. So haben wir es schon in den vergangenen Jahren regelmäßig gemacht.