Präsident gewinnt Wahlen in Mosambik

Maputo. Mosambiks Staatschef Filipe Nyusi ist für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. In der Präsidentenwahl habe Nyusi von der Partei Frelimo 73 Prozent der Stimmen erhalten, sagte am Sonntag der Leiter der Wahlkommission, Abdul Carimo. Ossufo Momade von der Oppositionspartei Renamo habe knapp 22 Prozent der Stimmen erhalten. Ein Sieg Nyusis war erwartet worden, allerdings nicht mit so einem großen Vorsprung. Neben dem Präsidenten wählten die Bürger Mosambiks am 15. Oktober auch ein neues Parlament und Provinzvertretungen. (dpa/jW)