Kreuzworträtsel

Unter den Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 6. November, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an redaktion@jungewelt.de, verlosen wir zweimal den Roman in zwei Bänden »Die junge Garde« von Alexander Fadejew, erschienen im Verlag Neuer Weg.

Das Buch »DDR unvergessen«, eine Schriftensammlung von 65 Autorinnen und Autoren über den sozialistischen Staat, erschienen im GBM-Verlag, herausgegeben von Hörst Jäkel, haben gewonnen: Elvira Herrmann aus Sangerhausen und Johannes Feldner aus Gießen.