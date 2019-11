jW

Remilitarisierung Westdeutschlands

Zu jW vom 28.10.: »Bombenstimmung«

In dem informativen Artikel über die Debatten zur Wiederbewaffnung in den Westzonen 1948/49 wird vermerkt, dass »nicht nur in der westdeutschen Bevölkerung der Gedanke, wieder eine Armee aufzustellen und vielleicht erneut in einen Krieg ziehen zu müssen, außerordentlich unpopulär war«, genauso wie übrigens auch in Frankreich und Großbritannien. Jedoch: »Das Trommelfeuer der antisowjetischen und antikommunistischen Propaganda« gegen den begründeten Antimilitarismus, »in Italien und Frankreich durch den katholischen Klerus noch verstärkt, blieb schließlich nicht ohne Wirkung«.

Das gleiche geschah, darauf sei im Folgenden ergänzend hingewiesen, dann auch in Westdeutschland mit Hilfe der beiden Großkirchen. So forderte der Kardinal Joseph Frings von Köln am 23. Juni 1950 auf dem Diözesankatholikentag in Bonn die westdeutsche Remilitarisierung. Nur wenig später, auf dem Essener evangelischen Kirchentag im August 1950, erhob der Theologe und spätere langjährige Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier (CDU) die gleiche Forderung, die »Erschrecken, wenn nicht Entsetzen« hervorrief, so dass der Rat der EKD, das höchste Gremium der evangelischen Kirche, umgehend beschloss: »Einer Remilitarisierung Deutschlands können wir das Wort nicht reden«. Dieser Beschluss trug zwar dazu bei, dass der Präses der EKD-Synode, Gustav Heinemann, da noch CDU, seinen Rücktritt als Innenminister im Kabinett Adenauers ankündigte, der, wie Heinemann erfuhr, die Wiederbewaffnung betrieb – doch es wurden sehr bald auch in der evangelischen Kirche diejenigen Theologen aktiv, die vom Militärdenken seit jeher durchdrungen waren: an der Spitze der Berliner Bischof und Ratsvorsitzende der EKD, Otto Dibelius, und sein Stellvertreter, der Hannoversche Landesbischof Hanns Lilje. Dibelius’ Aufstieg begann durch seine entsetzlichen Kriegspredigten ab 1914; als Generalsuperintendent der Kurmark (Brandenburg) teilte er »seinen« Pfarrern 1928 mit: »Ich habe mich immer als Antisemiten gewusst«; am »Tag von Potsdam« 1933 verkündigte er mit Hinweis auf Luthers Haltung im Bauernkrieg, dass »die Kirche der rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in den Arm fallen darf«, und bekräftigte bald danach noch einmal, »seit seiner Studentenzeit im Kampf gegen Judentum und Sozialdemokratie gestanden zu haben«. Er sollte ebenso wie sein Stellvertreter Garant dafür werden, dass die Zustimmung zur Remilitarisierung schließlich auch im Protestantismus mehrheitlich zustande kam.

Hartwig Hohnsbein, Göttingen

Demokratische Illusion

Zu jW vom 25.10.: »Maximale Verdunkelung«

Ich finde die Empörung von Abgeordneten der Partei Die Linke über den Bundesverkehrsminister heuchlerisch (die gespielte Entrüstung bei Grünen, FDP und Medien hingegen ist Teil der Inszenierung und nicht der Rede wert). Private Unternehmen sollten bei der Erhebung der Pkw-Maut höchstmöglichen Profit machen bzw. ohne jede Anstrengung ein hübsches Sümmchen in Form von Schadenersatz einstreichen können. Andreas Scheuer hat also einmal mehr seinen Klassenauftrag erfüllt. Ihm das vorzuwerfen, ohne die Sache beim Namen zu nennen, ist verlogen. Die bürgerliche Demokratie ist nun mal »ein Paradies für die Reichen, eine Falle und Betrug für die Ausgebeuteten, die Armen« (Lenin). Ja, ein Untersuchungsausschuss kann ein Instrument der Aufklärung sein – Aufklärung nämlich über den Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie. Dies zu unterlassen heißt, sich mit den Herrschenden gemein und damit selbst zum Teilnehmer an der demokratischen Illusion zu machen. Will Die Linke das?

Dr. Steven Seifert, Berlin

Schwarzmalerei

Zu jW vom 29.10.: »Ahnung vom Regieren«

Liest man diesen Kommentar zur Landtagswahl in Thüringen, könnte man zu dem Schluss kommen, dass alles schlecht ist und man sich am besten erschießen sollte. Ganz so ist es aber nicht. Natürlich ist nicht alles prima, was die »rot-rot-grüne« Landesregierung beschlossen hat, einseitige Schwarzmalerei trifft aber auch nicht zu. Zum Beispiel die Aussage »der öffentliche Personenverkehr kennt nur Streichungen« entspricht nicht der Wahrheit. Gera erhielt zum Beispiel erstmals einen Anschluss an das Intercity-Netz der Deutschen Bahn. Die ICs können zudem bis Erfurt mit Nahverkehrsticket genutzt werden, da Thüringen dafür Ausgleichszahlungen an die DB leistet. Auch bei anderen Strecken gab es Verbesserungen, u. a. in Jena wird gerade eine Straßenbahnstrecke ausgebaut. Die Elek­trifizierung der wichtigen Bahnverbindung von Erfurt über Jena nach Gera und weiter in Richtung Sachsen ist jetzt endlich in Sack und Tüten, was die CDU in 25 Jahren Regentschaft nicht hinbekommen hat. In Gera kaufte das Land eine ehemalige städtische Wohnungsgesellschaft von einer Heuschrecke zurück, was zu Entrüstung bei der CDU führte. Diese Wohnungen sind nun keine Spekulationsobjekte mehr. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber eine Verbesserung im Vergleich zur Politik der CDU-Vorgängerregierung ist auf jeden Fall zu sehen.

Heiko Baumann, Gera

Auf dem Holzweg

Zu jW vom 30.10.: »Merz greift an«

Der »Black Rock(er)« der CDU, Friedrich Merz, will sich tatsächlich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer anlegen. Ein oftmals Gescheiterter wird sich abermals verzocken, und trotzdem schießt er bei jeder Ungelegenheit quer. Friedrich Merz ist schon »kurz vor dem Holzweg«, und seine Partei auch. Rückendeckung für die Kanzlerin gibt es von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und von dem Bundesratspräsidenten und Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Daniel Günther (CDU).

Klaus P. Jaworek, Büchenbach