»Einfach nur Ziele zu formulieren, reicht nicht«

Julian Stratenschulte/dpa Mitarbeiter eines Windradbauers demontieren eine Rotornabe bei Wartungsarbeiten nahe Hannover (25.5.2016)

Alle Welt spricht von der Energiewende. Wie ist zu erklären, dass zeitgleich in der Windenergiebranche hierzulande Stellen abgebaut werden?

Die Branche kämpft in Deutschland mit schlechten politischen Rahmenbedingungen, weswegen kaum noch Windanlagen gebaut werden. Das hat Folgen für die Produktionsstandorte an der Küste und für die Zulieferindustrie. Hinzukommt, dass es innerhalb der Windindustrie Restrukturierungsprozesse gibt. Es wird in Zukunft nur noch ein paar große Hersteller geben. Kleinere Unternehmen verschwinden oder werden aufgekauft. Das geht mit Beschäftigungsabbau einher. Ein Beispiel dafür ist der Konzern Senvion, der früher noch Repower Systems hieß. Das Unternehmen ist insolvent, gut 1.200 Arbeitsplätze werden verschwinden. Zudem zeichnet sich ein Konzentrationsprozess ab. Große Konzerne stellen ihre Produktionsketten mindestens europäisch auf.

Sie sprechen von schlechten politischen Rahmenbedingungen. Windräder werden ja bereits eine Weile produziert. Sind die Auflagen strikter geworden, oder worin besteht das Problem?

Der Absatzmarkt in Deutschland wird deutlich kleiner. Das hat auch politische Gründe. Die Bundesregierung hat einen Ausbaukorridor für Windenergie von 2.900 Megawatt pro Jahr festgelegt. Voraussichtlich werden in diesem Jahr Anlagen für weniger als 1.000 Megawatt gebaut. Es gibt nicht mehr genügend Projekte, um die politischen Ausbauziele, die die Bundesregierung vorgegeben hat, zu erreichen.

Wie ist es um die Umstellung auf erneuerbare Energien hierzulande insgesamt bestellt?

Ihr Anteil am Endenergieverbrauch lag Ende 2018 bei 16,7 Prozent. Der Anteil am Strom betrug in den ersten neun Monaten dieses Jahres 43 Prozent. In ihrem sogenannten Klimapaket hat die Bundesregierung nun das Ziel festgelegt, diesen Anteil bis 2030 auf 65 Prozent erhöhen zu wollen.

Die Umstellung auf erneuerbare Energien insbesondere beim Strom ist ein klimapolitisches Ziel, das die IG Metall begrüßt. Aber es fehlt an den Umsetzungsprojekten, die dazu führen, dass die Windparks in Deutschland auch gebaut werden können. Einfach nur Ziele zu formulieren, ohne entsprechende Maßnahmen einzuleiten, reicht nicht.

Welche Maßnahmen bräuchte es aus Sicht der IG Metall?

Es geht darum, dass wir wieder eine höhere Akzeptanz für Windenergieprojekte brauchen. Pauschale Abstandsregelungen zwischen den Anlagen, wie sie jetzt beschlossen wurden, sind von Nachteil. Sie führen dazu, dass weniger Flächen für Windparks zur Verfügung stehen. Wir brauchen nach wie vor einen deutlich schnelleren Ausbau der Netze, damit der Strom vom Norden des Landes in den Süden transportiert werden kann. Das sind zentrale Voraussetzungen. Und es braucht mehr konkrete Flächenplanungen: Wo sollen die neuen Windparks hin, um das 65-Prozent-Ziel und den darin vorgesehenen Anteil von Windenergie auch umsetzen zu können?

Zurück zum Stellenabbau: Welche Forderungen erhebt die IG Metall diesbezüglich?

Für die Beschäftigten von Senvion fordern wir eine Transfergesellschaft. Die Kollegen dürfen nicht am Ende des Jahres einfach vor die Tür gesetzt werden, sondern müssen mindestens ein halbes Jahr ihren Übergang in neue Beschäftigung organisieren können.

Gibt es Kooperationen mit Gewerkschaften in den Ländern, in die die Produktionen verlagert worden ist, wie beispielsweise Portugal?

Es gibt Kontakte. Aber es fehlen Mitbestimmungsstrukturen, die den Beschäftigten ermöglichen, Einfluss auf solche Unternehmensentscheidungen zu nehmen. Das ist ein Problem der Umstrukturierungsprozesse. Wenn Siemens seine Windenergiesparte mit Gamesa zusammenschließt und den operativen Sitz nach Spanien verlegt, dann ist der Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen deutlich geringer als bei einer deutschen Aktiengesellschaft.