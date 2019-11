Staat zahlt mehr Unterhaltsvorschuss

Berlin. Der Bund wird in diesem Jahr voraussichtlich 170 Millionen Euro mehr als geplant für den sogenannten Unterhaltsvorschuss ausgeben. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfamilienministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, wie die dpa am Freitag meldete. Die Ausgaben steigen demnach auf 888 Millionen Euro. Das Ministerium erklärt die Mehrausgaben durch eine Neuregelung vom Juli 2017. Mit dem Vorschuss springt der Staat ein, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil nicht zahlt oder nicht zahlen kann. (dpa/jW)