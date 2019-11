BA: 54 Geschäftsstellen geschlossen

Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat in den vergangenen zehn Jahren 54 Geschäftsstellen geschlossen oder zusammengelegt. Nur neun Niederlassungen wurden neu gegründet, wie aus einer Antwort der Behörde auf eine Anfrage der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sabine Zimmermann, hervorgeht, die dpa am Freitag vorlag. »Die Schließung von Standorten bedeutet in der Regel eine längere Anfahrt und somit eine Verschlechterung der Dienstleistungsqualität«, sagte Zimmermann. Überwiegend seien ländlich geprägte Regionen betroffen, in denen es einen unzureichenden öffentlichen Nahverkehr gebe. (dpa/jW)