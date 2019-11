Protest gegen EZB-Politik

Boris Roessler/dpa Attac-Aktion vor der EZB-Zentrale (Frankfurt am Main, 1. November 2019)

Am Freitag protestierten in Frankfurt am Main Hunderte Menschen anlässlich des Amtsantritts der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde gegen die Politik der Notenbank. ATTAC, Fridays for Future und Extinction Rebellion forderten, dass bei künftigen Anleihenkäufen soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt werden. Die EZB kauft seit Juni 2016 auch Unternehmensanleihen, um die Märkte der Euro-Zone zu stabilisieren, unter anderem von Auto- und Ölkonzernen sowie der Billigairline Ryanair. Damit trage sie zur klimaschädlichen Produktion bei, teilte ATTAC mit. (jW)