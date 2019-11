Russland und Türkei starten Patrouillen

Kiziltepe. In Nordsyrien haben am Freitag gemeinsame Patrouillen der türkischen und russischen Streitkräfte begonnen. Die Patrouillen entlang der türkischen Grenze begannen gegen 10 Uhr (MEZ) in einem Dorf im Gebiet um Al-Darbasija, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Patrouillen vergangene Woche bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin vereinbart, um den Abzug der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus dem Gebiet zu sichern.

Die Türkei war am 9. Oktober gemeinsam mit verbündeten Dschihadisten in Nordsyrien einmarschiert. Ankara will in einer 120 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten »Sicherheitszone« Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien ansiedeln. (AFP/jW)