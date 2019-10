AfD schließt Gedeon nicht aus

Stuttgart. Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon darf vorerst Mitglied in der AfD bleiben. Ein Parteiausschlussverfahren gegen den mit Antisemitismusvorwürfen konfrontierten Gedeon ist erneut gescheitert, wie ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Landesverbands am Donnerstag bestätigte. Der Bundesvorstand der Partei unterlag damit vor dem Landesschiedsgericht Schleswig-Holstein, das in der Sache entschied. Das Schiedsgericht teilte mit, dass es den neuen Antrag als zum Teil unzulässig und zum Teil unbegründet abgewiesen habe. Das baden-württembergische Schiedsgericht hatte sich in der Sache für befangen erklärt. Gedeon gehört dem Landtag derzeit als fraktionsloser Abgeordneter an. (dpa/jW)