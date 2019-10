Miele will mehr als 1.000 Stellen streichen

Gütersloh. Der Haushaltsgerätehersteller Miele will bis Ende 2021 weltweit rund 1.070 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa 240 in Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen bis Ende 2025 im Gütersloher Waschmaschinenwerk wegfallen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Gütersloh mit. Der Schritt sei notwendig, um den tiefgreifenden Veränderungen der Märkte durch die Digitalisierung und asiatische Wettbewerber Rechnung zu tragen. Ziel sei es, im ersten Schritt rund 190 Millionen Euro pro Jahr einzusparen. (dpa/jW)