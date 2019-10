Südafrika: Polizeiaktion gegen Migranten

Johannesburg. Die südafrikanische Polizei ist am Mittwoch gegen afrikanische Migranten vorgegangen, die seit drei Wochen vor einem Büro der UN-Flüchtlingshilfe (UNHCR) in Kapstadt kampiert haben. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Polizisten Wasserwerfer einsetzten. Zahlreiche Ausländer wurden vor laufenden Kameras in Polizeitransportern weggefahren. Die Menschen hatten aus Angst um ihre Sicherheit von den Vereinten Nationen sicheres Geleit aus Südafrika gefordert. Anfang September waren bei Übergriffen und Plünderungen in Johannesburg und Pretoria zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Gewalt richtete sich vor allem gegen Migranten aus anderen Ländern des Kontinents. (dpa/jW)