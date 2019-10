Hunderte Flüchtlinge erreichen Griechenland

Athen. Immer mehr Migranten setzen von der Türkei in die griechische Ägäis über. Wie die staatliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA am Mittwoch unter Berufung auf die Küstenwache berichtete, setzten seit Beginn dieser Woche 790 Migranten in die EU über. Auf den Ägäisinseln harren zurzeit knapp 35.000 Mi­granten aus. (dpa/jW)