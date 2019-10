Jordanien: Botschafter aus Israel zurückgerufen

Amman. Jordanien hat seinen Botschafter aus Israel zurückgerufen, um gegen die Inhaftierung zweier Jordanier in dem Nachbarland zu protestieren. Jordaniens Außenminister Aiman Safadi forderte am Dienstag die Freilassung von Hiba Al-Labadi und Abdul Rahman Miri, die seit Monaten ohne offizielle Anklage in Israel festgehalten werden. »Wir haben entschieden, unseren Botschafter in Tel Aviv als ersten Schritt zu Konsultationen zurückzurufen«, sagte Safadi. Ein Sprecher des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet teilte am Mittwoch mit, die beiden Jordanier seien im August festgenommen worden, weil man sie »schwerwiegender Sicherheitsvergehen« verdächtige. (dpa/jW)