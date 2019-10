US-Oberstleutnant belastet Trump

Washington. Mit US-Oberstleutnant Alexander Vindman hat am Dienstag (Ortszeit) zum ersten Mal in den Untersuchungen zum Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump ein offizieller Berater des Weißen Hauses Trump belastet. Vindman ist der erste Zeuge, der bei dem im Zentrum der Ukraine-Affäre stehenden Gespräch vom 25. Juli zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij dabei war. In dem vorab verbreiteten Eingangsstatement von Vindman erklärte er: »Ich hielt es nicht für richtig, von einer ausländischen Regierung zu verlangen, gegen einen US-Bürger zu ermitteln.« (Reuters/jW)