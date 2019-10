Israelische Botschaften bestreikt

Tel Aviv. Weltweit sind am Mittwoch Hunderte israelische Botschaften wegen eines Streiks geschlossen geblieben. Das Außenministerium in Jerusalem verwies auf einen Streit mit dem Finanzministerium. Nach Angaben der zuständigen Gewerkschaft will das Finanzministerium, dass bisher steuerfreie Gehaltszulagen für Entsandte weltweit künftig versteuert werden müssen. Eine Zusage für einen finanziellen Ausgleich sei zurückgezogen worden. Bereits im Juli hatten rund 40 israelische Botschafter und Konsuln wegen Kürzungen ihrer Budgets einen Streik in allen israelischen diplomatischen Vertretungen weltweit empfohlen. (dpa/AFP/jW)