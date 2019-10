Britisches Unterhaus stimmt für Neuwahlen

London. Das britische Unterhaus hat mit großer Mehrheit für die von Premierminister Boris Johnson geforderten vorgezogenen Neuwahlen am 12. Dezember gestimmt. 438 Abgeordnete unterstützten am Dienstag abend den vierten Anlauf des Regierungschefs, 20 stimmten dagegen. Johnson hofft nach Neuwahlen auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte »Brexit«-Abkommen durch das Parlament zu bekommen. Das vom Unterhaus beschlossene Gesetz wird nun an das Oberhaus weitergeleitet. Nach einer Annahme könnte das Parlament bereits Mittwoch kommender Woche aufgelöst werden. (AFP/jW)