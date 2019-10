Google ist Alphabets Umsatzbringer

San Francisco. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal trotz Umsatzsteigerung einen starken Gewinnrückgang verzeichnet. Grund waren hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie eine Millionenzahlung in Frankreich wegen eines Steuerstreits. Der Gewinn ging im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar (6,4 Milliarden Euro) zurück, wie der Konzern am Montag in San Francisco (Ortszeit) mitteilte. Der Umsatz des US-Internetriesen stieg um 20 Prozent auf 40,5 Milliarden Dollar – knapp 34 Milliarden Dollar davon machte die Tochter Google mit Werbeanzeigen. (AFP/jW)