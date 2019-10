Lay bewirbt sich um Linken-Fraktionsvorsitz

Berlin. Die Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, Caren Lay, will Vorsitzende ihrer Frak­tion werden. Dies kündigte die Politikerin am Dienstag nach jW-Informationen an. Lay bewirbt sich demnach am 12. November um den weiblichen Platz in der Doppelspitze der Fraktion als Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht, die nicht mehr antreten wird. Dietmar Bartsch will aber wieder kandidieren. (dpa/jW)