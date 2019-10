US-Journalist in Washington inhaftiert

Washington. Der US-Journalist Max Blumenthal, Chef des investigativen Onlineportals The Grayzone, ist am Montag (Ortszeit) von der Polizei festgenommen worden. Er sei von einem Gegner der Regierung Venezuelas wegen eines »einfachen Überfalls« angezeigt worden, meldete das Portal. Blumenthal sieht sich als Opfer politischer Verfolgung. »Diese Anklage ist zu 100 Prozent falsch, fabriziert, unwahr und eine böswillige Lüge«, teilte er mit. Es gehe darum, das Portal und seine Berichte über das Versagen, die Gewalt und die Korruption der Opposition in Venezuela zum Schweigen zu bringen, erklärte er. (jW)