Corbyn spricht sich für Neuwahlen aus

London. Die britische Labour-Partei hat ihren Widerstand gegen eine vorgezogene Parlamentswahl aufgegeben. Die größte britische Oppositionspartei wollte dem von Premierminister Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz am Dienstag abend zustimmen, wie Labour-Chef Jeremy Corbyn am Nachmittag mitteilte. Damit scheint eine Neuwahl im Dezember so gut wie sicher. »Ein No Deal ist vom Tisch, daher wird Labour heute Abend einer Parlamentswahl zustimmen«, schrieb Corbyn auf Twitter. Unklar war zunächst jedoch, ob die Opposition den von Johnson vorgeschlagenen Wahltermin am 12. Dezember beibehalten will. Zuvor hatten bereits die Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei SNP signalisiert, dass sie eine Wahl im Dezember unterstützen könnten. Sie hatten sich allerdings zunächst für den 9. Dezember als Wahltermin ausgesprochen. Sie wollten damit die Zeit, die Johnson für die Ratifizierung seines Brexit-Deals bleibt, möglichst verkürzen. (dpa/jW)