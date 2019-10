Libanons Regierungschef tritt zurück

Beirut. Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft im Libanon hat Ministerpräsident Saad Hariri seinen Rücktritt angekündigt. Er werde ein entsprechendes Gesuch bei Präsident Michel Aoun einreichen, sagte Hariri in einer kurzen Fernsehansprache am Dienstag in Beirut. Von den Demonstranten, die den Auftritt live im Fernsehen verfolgten, wurde die Ankündigung mit Jubel aufgenommen.

Das Mittelmeerland mit rund sechs Millionen Einwohnern wird von einer Wirtschafts- und Finanzkrise sowie den Auswirkungen des Krieges im benachbarten Syrien erschüttert. Hariri stand einer Koalitionsregierung vor, die auch von der Hisbollah-Bewegung mitgetragen wurde. (dpa/AFP/jW)